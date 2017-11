De Blasio bude ďalej starostom New Yorku, demokrati uspeli aj inde

Demokratický starosta New Yorku Bill de Blasio v utorkových voľbách obhájil svoj mandát. Podľa agentúry AP s prevahou porazil republikánsku vyzývateľku Nicole Malliotakisovú. Úspechom kandidátov Demokratickej strany skončili aj voľby guvernérov v štátoch New Jersey a Virgínia.

Favorizovaný ľavicový politik naplnil predpovede prieskumov a uspel v súboji s republikánskou poslankyňou newyorského parlamentu aj niekoľkými ďalšími protikandidátmi. V tradične demokratickom meste ho AP a niektoré americké televízie označili za víťaza už pol hodiny po uzavretí volebných miestností.

De Blasio voličom sľúbil vyššie investície do dostupného bývania či starostlivosti o najmladšie predškolské deti. Zároveň vyhlásil, že bude naďalej kritizovať protiimigračnú politiku prezidenta Donalda Trumpa, bude hájiť prisťahovalcov a ďalšie menšiny a urobí New York „nejférovějším mestom Ameriky“. „Ak sa obrátite proti hodnotám svojho domovského mesta, vaše mesto vám to vráti. A tak máme pred sebou pár súbojov. Budeme bojovať a vyhráme,“ odkázal v prejave pred oslavujúcimi stúpencami Trumpovi, ktorý pred nástupom do Bieleho domu dlhodobo žil v New Yorku.

Päťdesiatšesťročný politik sa stal prvým demokratom za viac ako tri desaťročia, ktorý dokázal obhájiť kreslo newyorského starostu. „V posledných štyroch rokoch ste videli niektoré dôležité zmeny, ale to ešte nebolo nič,“ naznačil cestu pre svoje druhé funkčné obdobie.

Trumpovi vyčítal agresívnu kampaň

Ako odkaz pre Trumpa, že nie všetci voliči zdieľajú jeho ideály, interpretoval de Blasio výsledky guvernérskych volieb v dvoch štátoch na východe USA. V New Jersey nahradí neobľúbeného republikána Chrisa Christieho blízkeho Trumpovi v úrade demokrat Phil Murphy. Ostré predvolebné zápolenie v štáte Virgínia zase doviedol k víťazstvu zástupca doterajšieho demokratického guvernéra Ralph Northam.

Súboj o Christieho kreslo v New Jersey bol pomerne jednoznačný, pretože Murphy úspešne spájal svoju protikandidátku Kim Guadagnovú s érou rekordne nepopulárneho guvernéra, ktorému robila zástupkyňu. Christie, ktorý v minuloročnej prezidentskej kampani po svojom neúspechu v republikánskych primárkach mohutne podporoval Trumpa, stratil sympatie voličov v súvislosti s niekoľkými aférami vrátane údajne cielene nariadeného vytváranie dopravných zápch na miestnom moste.

„Dni, kedy sme boli rozdelení, sú preč. Pohneme sa z miesta,“ vyhlásil demokratický víťaz, ktorý vyčítal Trumpovi, že nevídane agresívnou prezidentskou kampaňou rozdelil spoločnosť v jeho štáte.

Aj vo Virgínii zvíťazil demokratický kandidát s prehľadom, hoci republikán Ed Gillespie prišiel v posledných týždňoch s veľmi agresívnou kampaňou, ktorá bola po Trumpovom vzore zameraná na imigráciu a bezpečnosť.