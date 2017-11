Britská ministerka rezignovala pre tajné stretnutia s izraelskými predstaviteľmi

Kabinet britskej premiérky Theresy Mayovej prišiel v priebehu jedného týždňa už o druhého člena. Rezignovala ministerka pre medzinárodný rozvoj Priti Patelová. Stalo sa tak to tom, čo vyšlo najavo, že mala 12 tajných schôdzok s izraelskými predstaviteľmi

Patelová podľa BBC svoju rezignáciu odôvodnila tým, že jej počínanie nezodpovedalo „vysokým štandardom, ktoré sú očakávané“ v jej pozíciu. Politička tak reagovala na skutočnosť, že v čase letnej dovolenky za chrbtom premiérky Theresy Mayovej súkromne rokovala s izraelskými politiky, vrátane predsedu vlády Benjamina Netanjahua. V Británii je pritom zavedeným postupom, že o akomkoľvek podobnom rokovaní minister informuje ministerstvo zahraničia aj šéfa vlády.

Patelová sa v rezignačním liste ospravedlnila za to, že narušila sústredenie svojej vlády na prácu. Mayová vyjadrila nádej, že rozhodnutie Patelovej bolo správne.

Štyridsaťpäťročná ministerka vo štvrtok kvôli afére prerušila oficiálnu návštevu Ugandy, pretože si ju do Downing Street povolala premiérka. Ak by Patelová sama nerezignovala, bola by podľa agentúry AP z vlády takmer určite vylúčená.

Patelová sa síce Mayovej ospravedlnila v pondelok, vo štvrtok ale britský denník The Sun informoval o ďalších utajovaných stretnutiach. Postupne vyšlo najavo, že ministerka mala 12 stretnutí s izraelskými predstaviteľmi počas augustovej dovolenky v Izraeli. Nepovedala o tom premiérke, ani kolegom.

Úrad premiérky skôr uviedol, že Patelová sa takisto premiérke nezmienila o svojich návrhoch podporiť izraelskú armádu britskými peniazmi určenými na zahraničnú pomoc. O tejto možnosti diskutovala s politiky po svojom návrate z Blízkeho východu.

Kauza by podľa Reuters mohla ešte viac oslabiť menšinovú vládu premiérky Mayovej, ktorá v čase, keď rokuje o odchode krajiny z Európskej únie, zápasí s ďalšími problémami, okrem iného so škandálom okolo sexuálneho obťažovania.