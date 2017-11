Bývalé vedenie katalánskeho parlamentu sa postaví pred súd

Tohto trestného činu sa mali podľa prokuratúry dopustiť okrem iného tým, že predložili na hlasovanie v katalánskom parlamente niekoľko dokumentov, ktoré odporujú španielskej ústave, vrátane zákona o referende či deklarácii o nezávislosti Katalánska.

Výsluchy bývalej predsedníčky katalánskeho parlamentu Carmen Forcadellovej a ďalších piatich bývalých členov vedenia sa mali konať už pred týždňom. Vyšetrujúci sudca ale vyhovel žiadosti advokátov, ktorí požadovali viac času na prípravu obhajoby. Prvý termín výsluchov bol totiž stanovený len tri dni potom, čo prokuratúra vzniesla obvinenia.

Najvyšší súd môže prepustiť aj väznených ministrov

Vyšetrujúci sudca Pablo Llarena vo štvrtok môže prijať aj predbežné opatrenia a bývalých členov vedenia parlamentu poslať do väzby, ako to pred týždňom urobila sudkyňa iného súdu v Madride s niekoľkými exministrami katalánskej vlády. Tí tiež čelia obvineniu zo vzbury. Podľa denníka El País, ktorý sa odvoláva na zdroje z Najvyššieho súdu, to ale nie je príliš pravdepodobné.

Prípadom bývalých členov vedenia katalánskeho parlamentu sa zaoberá Najvyšší súd, pretože až na jedného z nich majú všetci stále poslaneckú imunitu. Madrid síce koncom októbra katalánsky parlament so súhlasom španielskeho Senátu rozpustil, cez dvadsať poslancov ale vytvorilo takzvané stále zastúpenie, ktoré zastupuje parlament do jeho decembrových volieb.

Prípadom exministrov katalánskej vlády, ktorí zosadením prišli o imunitu, sa zaoberá špeciálny súd v Madride, ktorý má na starosť obzvlášť závažné trestné činy. Je však možné, že vzhľadom k rovnakému obvineniu ako majú členovia parlamentu, by najvyšší súd mohol obe kauzy zlúčiť a riešiť ich sám. Potom by mohol rozhodnúť aj o prepustení exministrov z väzby.