Taliansko skúma smrť 26 nigérijských dievčat v Stredozemnom mori

Nigérijské ministerstvo zahraničia označilo víkendové udalosti za „obrovskú stratu a a smutný okamih“ a vyzvalo k medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní tragédie. Telá dievčat minulý piatok vyzdvihli posádky talianskej a španielskej lode z potápajúcich sa člnov. Do talianskeho Salerna neďaleko Neapola sa dostali v nedeľu.

„Je to tragédia pre ľudstvo,“ povedal prefekt prístavného mesta Salerno Salvatore Malfi. Do mesta súčasne s telami 26 mŕtvych dievčat doputovali štyri stovky zachránených migrantov. Marco Rotunno z utečenecké misie OSN v Taliansku povedal denníku The New York Times, že k telám mladých Nigerijek sa neprihlásili žiadni príbuzní, z čoho usudzuje, že pravdepodobne išlo o obete organizovaného zločinu.

Po náročnej ceste prostitúcia

„U nigérijských dievčat je pomerne bežné, že sú súčasťou obchodu s bielym mäsom. Je to regionálna sieť, bohužiaľ. Videl som aj mladšie ako 14 ročné, boli samy a pochádzali z Nigérie,“ konštatoval Rotunno. OSN odhaduje, že 80 percent mladých Nigerijek, ktoré dorazia do Talianska, uviazne v sieťach prostitučnú gangov.

Výsledky pitiev, ktoré by do prípadu mali vniesť viac svetla, budú podľa prefekta Malfiho známe v horizonte týždňov. „Myslím, že prokurátori budú zo všetkého najskôr posudzovať, či mohlo ísť o vraždy,“ citoval Malfiho The New York Times. Vyšetrovatelia na telách dievčat nenašli výrazné stopy, aké by mohli spôsobiť napríklad lopatky lodného motora, napísala AFP. Na preplnených plavidlách migrantov sú údajne ženy viac ohrozené, pretože sú väčšinou uprostred, kde hrozí utlačenie davom, nevedia tiež dobre plávať a prípadnú záchranu im komplikujú aj ťažké odevy alebo starosť o deti.

Uplynulý týždeň bol na migračnej trase z Líbye do Talianska mimoriadne rušný. Podľa IOM od začiatku mesiaca zahynulo na mori 34 osôb a aspoň 50 je nezvestných. Za rovnaký čas bolo takmer 3000 migrantov dopravených k talianskym brehom, zatiaľ čo ďalšie stovky boli vrátené späť do Líbye. Celkovo však v prvých desiatich mesiacoch tohto roka klesol počet príchodov do Európy zo severnej Afriky o viac ako polovicu z 337 000 osôb na asi 154 000.