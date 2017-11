USA ukončí migračný program chrániaci deti zo Strednej Ameriky

Program známy pod skratkou CAM začal fungovať na konci roku 2014. Adminis­tratíva prezidenta Baracka Obamu ním vtedy reagovala na situáciu, keď sa na nebezpečnú cestu cez Strednú Ameriku a Mexiko vydávali desiatky tisíc mladistvých bez sprievodu.

Prezident Donald Trump informoval už v septembri Kongres, že vo fiškálnom roku 2018, ktorý začal 1. októbra, program zruší. Dôvodom rozhodnutia bolo, že podľa neho „valná väčšina jedincov, ktorí sa do programu hlásili, nespĺňali podmienky pre presídlenie utečencov“.

Od decembra 2014 do tohtoročného augusta sa v rámci programu do USA dostalo 1500 detí a ich rodinných príslušníkov. Žiadosť o zaradenie do programu si podľa ministerstva zahraničia podalo ale 13 000 ľudí.

Občania Salvádoru, Guatemaly a Hondurasu budú môcť naďalej žiadať o azyl v Spojených štátoch, budú ale musieť prejsť bežným azylovým konaním, upozornila americká diplomacia.

K ukončeniu programu CAM dochádza v rovnakom týždni, keď Washington oznámil, že v januári 2019 ukončí program, ktorý umožňoval 5000 Nikaragujcom na základe dočasného povolenia na pobyt žiť takmer dve desaťročia v USA. O osude podobného programu pre 86 000 občanov Hondurasu sa rozhodne do júla budúceho roka.