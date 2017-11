Trump v Číne veselo tweetuje, vyzval ju aj na tvrdší postup voči KĽDR

Kritizoval tiež „nespravodlivé obchodné praktiky Pekingu“, ktoré sú podľa neho dôvodom „šokujúceho“ obchodného deficitu Spojených štátov s Čínou. Trump, ktorý je druhým dňom na návšteve Pekingu, zároveň zahrnul čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga opakovane chválou a označil ho za „mimoriadneho človeka“.

Trump na tlačovej konferencii po stretnutí so Si Ťin-pchingom vyhlásil, že všetky strany sa musia spojiť, aby zastavili vyzbrojovanie a financovanie severokórejského režimu. Spojené štáty a Čína sa pritom zhodli, že pri riešení krízy na Kórejskom polostrove sa vyhnú krokom, ktoré v minulosti neuspeli, dodal šéf Bieleho domu.

Donald Trump pricestoval do Číny pred dvomi dňami.

„Čína dokáže tento problém rýchlo a ľahko vyriešiť,“ podotkol Trump k severokórejskej otázke, pričom súčasne Pekingu poďakoval za doterajšie úsilie. K pomoci pri riešení krízy vyzval aj Rusko.

Čínsky vodca Si Ťin-pching zopakoval, že Čína sa bude naďalej usilovať o denuklearizáciu Kórejského polostrova. „Sme odhodlaní dosiahnuť riešenie tejto otázky prostredníctvom dialógu,“ povedal Si.

Hlavný obchodný partner KĽDR

Čína je hlavným obchodným partnerom KĽDR, na jej zahraničnom obchode sa podieľa zhruba 90 percentami. USA a ich spojenci požadujú, aby Peking v súlade so sankciami Bezpečnostnej rady OSN voči KĽDR obmedzil vývoz ropy do Severnej Kórey a dovoz severokórejského uhlia. Čína by mala tiež obmedziť severokórejské finančné transakcie vedené cez čínske banky a nezamestnávať severokórejských robotníkov.

Trump v Číne tiež opätovne kritizoval obrovský čínsky prebytok obchodu vo vzťahu s USA a zdôraznil, že obchodné vzťahy oboch krajín sú voči Spojeným štátom nespravodlivé. Prekvapivo ale dodal, že za to Čínu neodsudzuje a že hlavnú vinu nesú predchádzajúcej americkej vlády, napísala agentúra Reuters.

„Neodsudzujem Čínu, koniec koncov, kto môže odsudzovať nejakú krajinu za to, že sa snaží využiť druhej krajiny, keď je to v prospech jej občanov,“ vyhlásil Trump.

Americký prezident tiež ocenil sľub svojho náprotivku Si Ťin-pchinga, že Čína bude otvorenejší voči zahraničným firmám.

Twitter si neodoprel Donald Trump neprerušil svoju komunikáciu na twitteri, hoci táto sociálna platforma je podobne ako facebook pre bežných užívateľov v krajine čínskymi úradmi blokovaná. Šéf Bieleho domu v stredu neskoro večer vo svojom príspevku poďakoval hostiteľom za prehliadku pekinského Zakázaného mesta a za súkromnú večeru v tomto starobylom palácovom komplexe. Trump je preslávený tým, že s obľubou komunikuje prostredníctvom twitteru, kde má 42,3 milióna sledujúcich. Či v tejto praktike bude pokračovať aj v Číne, ale bolo otázkou. Už pred Trumpovým stredajším príletom do Pekingu však jeden z predstaviteľov Bieleho domu na otázku novinárov povedal: „Prezident bude tweetovať, ako sa mu zapáči. Je to jeho spôsob priamej komunikácie s americkými občanmi.“ Obísť vládne obmedzenia a dostať sa na necenzurovaný internet umožňuje Číňanom napríklad virtuálna privátna sieť (VPN). Cudzinci zase často využívajú roamingové služby, ktoré si pred odchodom do Číny vybaví vo svojej vlasti. Americký prezident od príletu využil v Číne twitter hneď niekoľkokrát. „Prezident Si a pani Pcheng Li-jüan, ja a Melanie Vám ďakujeme za nezabudnuteľné popoludnie a večer strávený v Zakázanom meste v Pekingu. Tešíme sa, že sa s Vami stretneme zajtra ráno,“ napísal Trump v stredu neskoro večer. Americký prezident si dokonca zmenil úvodnú fotografiu na twitteri, kam nahral snímku, na ktorej je zachytený spoločne s manželkou Melaniou a s čínskym prezidentským párom pri návšteve opery v Zakázanom meste. Vo štvrtok Trump v tweetovaní z Číny pokračoval, keď pre zmenu poďakoval prezidentovi Siovi za „neuveriteľný“ uvítací ceremoniál v pekinskom Paláci ľudu. Príspevok doplnil odkazom na fotografiu na Instagrame, ktorý je v Číne tiež blokovaný. Všetky Trumpove tweety z Číny sa však neniesli v slávnostnom a spokojnom duchu. „Severná Kórea vníma skorší umiernený prístup Ameriky ako slabosť. To je úplne nesprávny výklad. Nepodceňujte nás. A nepokúšajte nás,“ napísal Trump k otázke KĽDR a jej jadrových a zbrojných programov. Na otázku novinárov, či Čína považuje Trumpovo používanie twitteru za porušenie čínskych zákonov, odpovedala hovorkyňa čínskej diplomacie Chua Čchung-jing vyhýbavo. „Ľudia v Číne využívajú na komunikáciu rôzne kanály, komunikujú rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia napríklad používajú Wech, iní používajú Weibo,“ uviedla hovorkyňa s poukazom na známe čínske komunikačné aplikácie.

Americké a čínske firmy podpísali dohody

Trump v predvolebnej kampani opakovane označoval Čínu za menového manipulátora a kritizoval Peking, že devalváciou svojej meny znižuje šance amerických firiem konkurovať čínskym výrobkom. V kampani tiež hrozil, že zavedie na čínsky tovar clo vo výške až 45 percent, ak Číňania nezmení svoje obchodné praktiky. Zatiaľ však Trumpova vláda žiadne represívne opatrenia voči Číne nezaviedla.

Prezidenti USA a Číny tiež oznámili, že americké a čínske firmy v posledných dvoch dňoch podpísali dohody v hodnote viac ako 250 miliárd dolárov. V niektorých prípadoch ide len o rámcové dohody alebo o potenciál pre budúce dohody.

Podľa spravodajského serveru BBC môže tiež ísť čiastočne o zmluvy, ktoré boli uzavreté už skôr a ktoré boli pri príležitosti Trumpová návštevy v Číne len verejne oznámené.