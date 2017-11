Bratislava a Miláno vedú v boji o získanie Európskej liekovej agentúry

Zdroje z radov diplomatov uvádzajú, že ponuky, ktoré predložila Bratislava a Miláno, jasne vyčnievajú spomedzi ponúk predložených ďalšími 19 kandidátskymi krajinami. Do úvahy z nich vraj prichádza ešte Amsterdam a Copenhagen, uvádza portál novín Financial Times.

Európska lieková agentúra (EMA), ktorá ešte sídli v Londýne, sa považuje za významnú inštitúciu spomedzi ďalších 40 európskych agentúr. Pracuje v nej 900 zamestnancov a inštitúciu každý rok navštívi približne 35-tisíc regulačných pracovníkov a vedcov, pretože zohráva významnú úlohu v schvaľovaní nových liekov predávaných na európskom trhu.

Európski ministri budú v tajnej voľbe voliť nové sídlo agentúry 20. novembra. Zároveň budú rozhodovať aj o novom sídle menšej Európskej bankovej agentúry, ktorá po brexite tiež mení svoje sídlo.

Prestíž a ekonomický dopad Európskej liekovej agentúry spôsobil podľa jedného z vyšších diplomatov „masívnu lobingovú kampaň“.

Favorit v regióne

Ponuka z Bratislavy sa podľa zainteresovaných diplomatov spočiatku stretla s vlažnou reakciou, pretože až 70 percent pracovníkov agentúry by zrejme inštitúciu opustilo, ak sa by sa presídlila do slovenského hlavného mesta. Napriek tomu kompetentní považujú Bratislavu za najsilnejšieho kandidáta spomedzi ostatných z regiónu strednej a východnej Európy, v ktorom sa dlhodobo nachádza nedostatok európskych agentúr. Slovensko je ako člen Eurozóny v Bruseli vnímané ako bašta aspoň nejakých proeurópskych názorov v regióne ľahostajnom k európskej integrácii. Európske oficiálne zdroje zároveň upozornili na vlnu nevôle, ktorú môže vyvolať neumiestnenie aspoň jednej z agentúr do niektorej stredo alebo východoeurópskej krajiny.

Krajiny sa predbiehajú v ponukách

Boj o agentúru vraj zašiel už tak ďaleko, že sa krajiny snažia vyjednávať prostredníctvom ponúkania top ekonomických pozícií EÚ, politických postov v Bruseli alebo postov v inštitúciách ako je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Diplomati potvrdili, že Taliansko dokonca zašlo tak ďaleko, že ponúklo vyslanie svojich vojenských jednotiek na nové stanoviská NATO na Balkáne, výmenou za to, že dostane hlasy ministrov ponuka z Milána. Taliani zároveň profitujú z problémov, s ktorými bojuje ďalší záujemca o liekovú agentúru z regiónu, španielska Barcelona. Ponuka katalánskeho mesta už totiž nemá po kríze v regióne šancu.

Hlasovací systém, ktorým rozhodnú o umiestnení agentúry, označil Financial Times za nepredvídateľný. Krajiny totiž budú hlasovať za tri ponuky – najlepšia dostane tri body, druhá dva a tretia najlepšia jeden bod. Ak v prvom kole nezíska jedna ponuka prevažnú časť hlasov, tri najlepšie ponuky pôjdu do ďalších kôl, kým sa nerozhodne o víťazovi. Hlasovanie je tajné.