Trump uistil Peking, že USA budú ctiť politiku jednej Číny

Po stretnutí oboch predstaviteľov o tom informovala agentúra Nová Čína. Vlani v decembri Trump vyvolal v Číne pobúrenie, keď prijal telefonát taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen, ktorá mu gratulovala k zvoleniu. Išlo o prvý takýto kontakt od konca 70. rokov.

Čína považuje Taiwan za jednu zo svojich provincií, aj keď vzbúrenú, a hrozí jej vojenským zásahom v prípade vyhlásenia nezávislosti. Ostatné krajiny Peking upozorňuje, aby nerokovali s taiwanskými činiteľmi, a nebudili tak zdanie, že uznávajú samostatnosť ostrova.

V januári Trump politiku jednej Číny otvorene spochybnil. V rozhovore s denníkom The Wall Street Journal vyhlásil, že o všetkom je možné rokovať, vrátane otázky jednej Číny. Neskôr ale sľúbil, že Spojené štáty sa budú aj za jeho vlády politikou jednej Číny riadiť.

USA zásobujú Taiwan zbraňami

Trump vo štvtok podľa agentúry Reuters povedal, že Taiwan je najcitlivejšou otázkou v čínsko-amerických vzťahoch.

Spojené štáty prerušili oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom v roku 1979, udržujú s ním ale čulé neoficiálne styky a Washington naďalej dodáva Taiwanu zbrane. Tvrdí, že tak robia preto, aby mu pomohol udržať schopnosť sa brániť.

Najnovšie Spojené štáty vyvolali rozhorčenie Číny, keď dovolili taiwanskej prezidentke Cchaj Jing-wen zastaviť sa na amerických územiach na Havaji a na Guame, keď cestovala na návštevu troch malých tichomorských štátov. Peking predtým Spojené štáty vyzýval, aby taiwanskej prezidentke tieto zastávky znemožnili.

Ako uviedla agentúra Reuters, Trump podľa očakávania na štvrtkovom rokovaní so svojím čínskym náprotivkom príliš nezdôrazňoval delikátne témy, ako je otázka Taiwanu či územné spory v Juhočínskom mori. S prezidentom Si Ťin-pchingom hovoril najmä o severokórejských zbrojných programoch a o bilaterálnom obchode.

Predpokladá sa ale, že Juhočínske more bude jednou z hlavných tém rokovaní na dvoch regionálnych summitoch, ktoré sa konajú tento týždeň vo Vietname a na Filipínach. Biely dom oznámil, že Trump sa v piatok zúčastní na summite Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) vo vietnamskom Danangu a cez víkend tiež summitu USA – Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na Filipínach. Na vrcholnú schôdzku APEC ide aj čínsky prezident.

Tillerson nechce Čínu na nových ostrovoch

Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more, kadiaľ vedú významné námorné trasy a pod ktorého dnom sa môžu nachádzať veľké zásoby ropy a zemného plynu. Nároky na určité oblasti si robia tiež Brunej, Filipíny, Malajzia, Taiwan a Vietnam.

V posledných rokoch Čína tiež buduje v oblasti Juhočínskeho mora umelé ostrovy navŕšením piesku pri koralových ostrovov. Zriaďuje na nich tiež infraštruktúru – ranveje s dĺžkou až do troch kilometrov vhodné aj na vojenské účely, prístavy, majáky, radarové stanice, ubytovacie zariadenia a ďalšie prvky.

Spojené štáty do sporov ázijských krajín o Juhočínskeho mora nevstupujú, opakovane ale presadzujú zachovanie slobody plavby a preletov v oblasti. Do regiónu vysielajú na tento účel svoje lietadlá a lode. Americký minister zahraničia Rex Tillerson už skôr rozčúlil Čínu, keď vyhlásil, že USA by mali takisto zamedziť Pekingu v prístupe na novovytvorené ostrovy v sporných vodách Juhočínskeho mora.

„Viedli sme tu v Číne úprimnú diskusiu o otázkach námornej bezpečnosti a o Juhočínskom mori. Postoj USA k tejto záležitosti sa nemení,“ povedal vo štvrtok novinárom Tillerson. „Trváme na tom, že musí byť zachovaná sloboda plavby a že krajiny, ktoré si (územie v Juhočínskom mori) nárokujú, sa musia riadiť medzinárodným právom a musia zastaviť budovanie a militarizáciu základní,“ dodal.