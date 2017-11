Libanon chce docieliť návrat Harírího s pomocou arabských krajín

Premiér v sobotu nečakane rezignoval, ale prezident Michel Aun demisiu neprijal. Harírího úrad dnes oznámil, že premiér sa v Rijáde stretol s diplomatmi z európskych krajín. Libanonský minister zahraničných vecí Džibrán Basil oznámil, že o svojich predstaviteľoch rozhoduje Libanon.

Saudská Arábia popiera, že Harírího, ktorý má dlhodobé zväzky s kráľovstvom, zadržiava. Nečakaná rezignácia však podporuje špekulácie. Podľa nich sa Harírí ocitol uprostred boja regionálnych mocností Saudskej Arábie a Iránu. Keď svoj krok odôvodňoval, povedal, že sa bojí o svoj život a že v Libanone vládne atmosféra podobná tej, v ktorej zavraždili jeho otca Rafíka Harírího.

Vraždu pripisovali kruhom napojeným na Sýriu, čo je hlavne šiitsky Hizballah. Túto organizáciu podporuje Irán a spoločne bojujú na strane sýrskej vlády v Sýrii. Podľa Rijádu ovládol Hizballáh politický systém v Libanone.

Harírí správy o svojom nedobrovoľnom pobyte v Saudskej Arábii verejne nepoprel. V rezignačnom prejave, ktorý urobil zo Saudskej Arábie, ale kritizoval Hizballáh a Irán.

„Libanon chce požiadať arabské štáty, aby vyvinuli tlak na Saudskú Arábiu a dosiahli Harírího prepustenie. Jeho zadržiavanie v Rijáde je útok na našu suverenitu. Naša česť je jeho česť,“ povedal dnes zdroj agentúry Reuters.

V Bejrúte stále premiérom

Televízia Al-Manar, blízka Hizballáhu, oznámila, že prezident Aun sa prikláňa k diplomatickému riešeniu, aby „objasnil tajomstvo okolo Harírího rezignácie“. Harírí je v Bejrúte stále považovaný za premiéra.

Parlamentný blok Hizballáhu vyzval Saudskú Arábiu, aby sa prestala miešať do libanonských záležitostí. Poslanec Hasan Fadlalláh povedal, že tento blok stojí za prezidentom Aúnom, ktorý odmietol rezignáciu prijať.

Minister Basil vyhlásil, že o svojich politikoch rozhoduje Libanon. „Sme to my, kto rozhoduje o tom, kto nás zastupuje. A sme to my, kto rozhoduje, či týchto ľudí odvoláme,“ napísal na twitteri.

Harírí z Rijádu tento týždeň odišiel nakrátko do Spojených arabských emirátov, odkiaľ zamieril do Saudskej Arábie. Aún povedal, že rezignáciu neprijme, kým si s Harírím osobne neprehovorí. Premiérov úrad oznámil, že sa Harírí v Rijáde stretol s francúzskym veľvyslancom v Saudskej Arábii a v minulých dňoch aj s diplomatmi z Európskej únie, Británie a USA.