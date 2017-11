Bývalá šéfka parlamentu Katalánska ide do väzby s možnosťou kaucie

Sudca španielskeho najvyššieho súdu poslal bývalú predsedníčku katalánskeho parlamentu Carme Forcadellovú do väzby, z ktorej sa dostane, keď zaplatí kauciu 150 000 eur.

Do väzby, ktorej uvalenie požadovala španielska prokuratúra, naopak nemusia ďalší členovia zosadeného parlamentného vedenia, informoval denník La Vanguardia. Politici sú obvinení zo vzbury kvôli snahám o nezávislosť tejto španielskej autonómnej oblasti a hrozí im až 25 rokov väzenia. Väzba pre Forcadellovú vyvolala ostré reakcie katalánskych separatistov.

Šestica politikov sa podľa prokuratúry trestného činu dopustila okrem iného tým, že prijala k prejednávaniu v katalánskom parlamente niekoľko dokumentov, ktoré odporujú španielskej ústave.

Ďalší štyria členovia parlamentného vedenia Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simóvá a Ramona Barrufetová dostali možnosť zložiť kauciu 25 000 eur na osobu. Rovnako ako Forcadellová majú sedem dní na to, aby peniaze dali do súdnej zástavy, v opačnom prípade budú musieť nastúpiť do väzobnej väznice. Okrem kaucie bude všetkých päť politikov musieť odovzdať pas, raz týždenne sa hlásiť úradom a nebudú smieť opúšťať krajinu.

Posledný člen zosadeného vedenia Joan Josep Nuet, ktorý v parlamente hlasoval proti vyhláseniu nezávislosti, bol ponechaný na slobode bez kaucie či iných podmienok.

Protichodné správy o verdikte pre političku

O verdikte nad Forcadellovou najprv prinášala médiá protichodné informácie a nebolo jasné, či bude môcť zostať do zloženia kaucie na slobode. La Vanguardia však neskôr napísala, že političku policajná eskorta už preváža do väzobnej väznice Alcalá Meco, kde už sú dve bývalé katalánske ministerky.

Forcadellová rovnako ako ďalší členovia zosadeného vedenia počas súdneho výsluchu odpovedali aj na otázky prokuratúry. Nevyužili tak svoje právo nevypovedať, na rozdiel od ôsmich bývalých ministrov katalánskej vlády, ktorí pred týždňom pred iným súdom mlčali. Okrem iného preto ich vtedy sudkyňa poslala do väzby.

Podľa zdrojov denníka El País tvrdili Forcadellová aj ostatní, že nezávislosť schválená parlamentom 27. októbra má iba symbolický charakter a žiadnu právnu platnosť. Takisto ďalšia časť ich výpovedí sa niesla v zmierlivom tóne, keď napríklad vyjadrili plný rešpekt k rozhodnutiu Madride aktivovať ústavný článok 155 a prevziať kontrolu nad Katalánskom.

Politikom na súde mohlo pomôcť aj to, že sa vo výpovediach dištancovali od pokračovania snahy o vyhlásení nezávislého Katalánska. Sudca Pablo Llarena sa zmienil v odôvodnení, že nevyhovel požiadavke prokuratúry na väzbu bez možnosti kaucie čiastočne preto, že obvinení spolupracovali so súdom a neexistuje zásadné riziko opakovania činov, kvôli ktorým čelia justícii.

Kaucie zložia separatisti

Fakt, že Forcadellová musela prinajmenšom noc zo štvrtka na piatok stráviť vo väzobnej väznici, vyvolal nesúhlasné reakcie u katalánskych separatistov. „Came Forcadellová strávi noc vo väznici, pretože umožnila demokratickú debatu. Pretože dovolila hovoriť a hlasovať! Taká je španielska demokracia,“ napísal na twitteri zosadený katalánsky premiér, o ktorého vydanie z Belgicka bude rozhodovať tamojší súd.

Separatistická organizácia ANC uviedla, že hneď v piatok zloží kauciu za všetkých politikov. „Nie ste sami,“ napísala.

Sudca Llarena už tiež požiadal o pridelenie kauzy bývalého vedenia katalánskeho parlamentu, ktorou sa od vlaňajška zaoberá katalánsky najvyšší súd. Aj ten sa zaoberá ich obvineniami kvôli podpore separatizmu. Ide o prvý krok v prípadnom zlúčenie všetkých podobných káuz katalánskych politikov. Španielske médiá špekulujú, že neskôr Llarena požiada aj o pridelenie prípadu katalánskych exministrov, najprv od najvyššieho súdu Katalánska a potom aj o tú, ktorou sa od minulého týždňa zaoberá súd v Madride.