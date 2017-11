Trump dorazil do Vietnamu na summit, oficiálne stretnutie s Putinom nebude

Americký prezident Donald Trump dorazil do Vietnamu, kde prednesie prejav na summite Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC). Na okraj summitu by sa mohlo uskutočniť neformálne stretnutie s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, oficiálne stretnutie podľa hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej nebude.

„Ohľadom stretnutia s Putinom, stretnutie nikdy nebolo potvrdené. Žiadne stretnutie sa neuskutoční pre nesúhlasiace rozvrhy (prezidentov). V pláne nie je žiadne oficiálne stretnutie,“ informovala podľa CNN hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová reportérov na palube Air Force One.

Trumpova hovorkyňa následne dodala: „Teraz obaja idú na rovnaké miesto. Narazia na seba a povedia si ahoj? To je skutočne možné, no pokiaľ ide o plánované oificiálne stretnutie, žiadne nie je na programe dňa a ani neočakávame, že by sa mohlo uskutočniť.“

V prejave, ktorý je plánovaný na 7:30 SEČ, chce šéf Bieleho domu načrtnúť budúcu americkú úlohu v oblasti východnej Ázie a Pacifiku. Trump po tohtoročnom nástupe do funkcie vyviazal USA z Transpacifického partnerstva (TPP) a presadzuje protekcionistickú politiku, ktorú väčšina krajín vníma ako prekážku ekonomického rastu. Jeho cieľom je dosiahnutie vyrovnanej obchodnej bilancie s kľúčovými štátmi oblasti Čínou a Japonskom.

Rusko spočiatku tvrdilo, že stretnutie bude

Po Trumpovi bude nasledovať prejav čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga, s ktorým o deň skôr rokoval americký prezident v Pekingu. Počas návštevy najsilnejšej ázijskej ekonomiky, ktorá by rada prevzala americkú úlohu lídra svetového obchodu, zmiernil svoju protičínsku rétoriku a neoznačil americký obchodný deficit za chybu Číňanov, ale za ich úspech. Trump tiež Peking vyzval k väčšiemu tlaku na KĽDR, ktorá je kľúčovou témou jeho ázijskej cesty.

Médiá špekulujú o tom, či v piatok skutočne dôjde k avizovanému stretnutiu Trumpa s Putinom, o ktorom obe strany vo štvrtok šírili rozdielne informácie. Kým poradca Kremľa Jurij Ušakov oznámil, že sa dojednávajú detaily schôdzky, ktorá by zrejme v piatok prebehnúť mala, podľa šéfa americkej diplomacie Rexa Tillersona bilaterálne rokovanie zatiaľ dohodnuté nebolo.