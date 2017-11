Zeman bude chcieť za správu o rakovine odškodné päť miliónov korún

Prezident v nej tiež povedal, že ak by peniaze vysúdil, vložil by ich do volebného fondu a následne venoval charite.

Bartík, ktorý pôsobí v rade mestskej časti Brno – Stred, v utorok na Facebooku napísal, že Zeman zhruba pred troma týždňami zistil, že má rakovinu a metastázy na viacerých miestach v tele. Podľa jeho slov lekári prezidentovi, ktorý údajne liečbu odmietol, predpovedajú tri až sedem mesiacov života. Túto informáciu popreli ako prezidentov hovorca Jiří Ovčáček, tak aj jeho lekár Miloslav Kalaš, podľa ktorého je úplne vymyslená a ničím nepodložená. Zemanov právny zástupca už v súvislosti s príspevkom podal trestné oznámenie a žalobu.

„Kampaň sa stáva špinavejšou a špinavejšou. Ľudia si povedia, prečo by som ho volil, keď je na tom tak zle, má metastázy a zostáva mu tri až sedem mesiacov života. Sú ľudia, ktorí neveria lekárom, ale veria týmto tvrdeniam,“ vyjadril sa v relácii Zeman. „Ak by som použil svoj obľúbený výraz a povedal by som, že je ten človek sviňa, tak ma niekto obviní z vulgarizmu. Ale on je sviňa, pretože toto sa nerobí,“ dodal na margo politika.