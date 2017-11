Trump - Putin: Aspoň postojačky, aby reč nestála?

Prezident USA Donald Trump (vľavo) pred odletom z Pekingu a ruský líder Vladimir Putin po prílete do vietnamského Danangu.

Prezident USA Donald Trump (vľavo) pred odletom z Pekingu a ruský líder Vladimir Putin po prílete do vietnamského Danangu. Autor: SITA/AP , SPUTNIK

Vraj „USA nebudú tolerovať nepoctivé obchodné praktiky a nenechajú sa ďalej zneužívať v obchodných vzťahoch“. Zároveň zopakoval: „Vždy budem klásť Ameriku na prvé miesto.“ Podľa ohlasov mu pravdepodobne viac nedovolil už aj tak nielen Kongresom oklieštený mandát. Vrátane stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý netajil záujem o rokovanie s americkým lídrom. Reagoval tak však až po tom, čo Trump na sociálnej sieti ako prvý avizoval, že bude užitočné si pohovoriť.

„Možno to bude postojačky,“ udržiaval do poslednej chvíle plamienok nádeje stúpencov dialógu Jurij Ušakov, pomocník ruského prezidenta, a ako dodal, „veď sa pohybujú v rovnakom priestore“.

Ignoroval

Prvú aj druhú šancu stretnúť sa s Putinom na plenárnom rokovaní lídrov APEC však Trump ignoroval. Na rozhovoroch sa nezúčastnil a namiesto seba poslal svojho zástupcu.

Napokon mal Ušakov pravdu. Obaja politici sa stretli. Postojačky v hoteli Sheraton. Pred slávnostnou večerou na počesť otvorenia summitu. Predchádzalo jej tradičné spoločné fotografovanie. Organizátori summitu postavili oboch lídrov vedľa seba a jeden druhému potriasli rukou. Pripomínalo to tak trochu scénu z filmu Sedemnásť zastavení jari o ruskom agentovi Stierlitzovi v podaní Vjačeslava Tichonova, keď v berlínskej reštaurácii sa počas vojny „rozprával“ so svojou manželkou pohľadmi na diaľku. Podľa televíznych záberov však Trump bol na tom predsa len lepšie. Po podaní ruky a fotografovaní sa pri odchode „ľahko dotkol“ Putinovho pleca.

Stisky rúk oboch lídrov síce ukončili niekoľko dní trvajúce špekulácie, ale neznamenalo to koniec rozporuplným, zaručene nezaručeným informáciám o možnom rokovaní Putina s Trumpom o Ukrajine, Sýrii či o napätí okolo jadrového programu KĽDR. Zašlo to tak ďaleko, že aj skúsený ruský diplomat a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov mal toho po krk. Na stále sa opakujúcu otázku, či bude, alebo nebude rokovanie, napokon odvrkol: „Opýtajte sa Trumpových úradníčkov.“

Na internete hotové peklo

Podľa očakávania sa však s reakciou poponáhľali tisíce ľudí na sociálnych sieťach, ktoré po stretnutí Putina s Trumpom „praskajú vo švíkoch“. Časť diskutujúcich kladie vinu za politický folklór Bielemu domu. Vraj nie je dôsledný, keď na jednej strane tvrdí, že stretnutie nebude a napriek tomu sa práve stalo skutočnosťou. Ďalší sú presvedčení, že situácia hrá do kariet USA, pretože „organizačné zmätky sú fackou pre ruskú stranu“. Nemálo diskutujúcich však upozorňuje, že by bolo lepšie, ak by Putin s Trumpom rokovali, pretože prezident USA napríklad sotva dokáže vyriešiť jeho „obľúbený“ konflikt v KĽDR bez pomoci Moskvy. Existuje aj názor, podľa ktorého nie je o čom zatiaľ rokovať. Dovtedy, kým sa Rusi aj Američania nedohodnú na otázke riešenia situácie v „povojnovej Sýrii“, v ktorej Moskva ráznym vojenským zásahom vyšachovala Washington a o ktorej obe strany už nejaký čas rokujú.

A tak dnes málokto verí v úprimnosť tvrdenia oficiálnych amerických a ruských zdrojov, akými sú hovorcovia Bieleho domu a Kremľa Sarah Sandersová citovaná Reuters a Dmitrij Peskov pre americkú spravodajskú televíziu CNN. Podľa nich prekážkou rokovania oboch lídrov je „nabitý program“. Viacerí pozorovatelia napriek tomu pripomínajú, že k dispozícii má Trump a Putin aj sobotu, keď summit pokračuje a kvôli ktorému si prezident USA predĺžil desaťdňové ázijské turné. Doteraz najdlhšie od jeho nástupu do Bieleho domu.