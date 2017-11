Druhé kolo slovinských prezidentských volieb sa môže skončiť aj prekvapením

Pred prvým kolom slovinských prezidentských volieb nikto nepochyboval, že sa v kresle prezidenta aj na ďalšie volebné obdobie udrží súčasný prezident Borut Pahor. Pred druhým kolom volieb, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu, to už podľa posledných prieskumov také jednoznačné nie je. Prekvapením bolo už to, že Pahor nevyhral hneď v prvom kole, ktoré sa konalo 22. októbra. Namiesto očakávanej nadpolovičnej väčšiny hlasov, ktorá by mu zaistila víťazstvo už v prvom kole, získal len 47 hlasov a do druhého kola s ním postúpil opozičný politik Marjan Šarec, za ktorého hlasovalo 25 percent voličov.

Medzi prvým a druhým kolom sa navyše rozdiel medzi oboma kandidátmi výrazne zmenšil – podľa posledného predvolebného prieskumu chce v nedeľu za Pahora hlasovať 56 a za Šareca 44 percent voličov.

Volebné miestnosti sa v nedeľu otvárajú o siedmej ráno, zatvoria ich o siedmej večer a volebné výsledky by mali byť známe už niekoľko hodín po skončení volieb.

Pahor, bývalý mužský model a dlhoročný predseda slovinských Sociálnych demokratov, bol v rokoch 2008 až 2012 aj slovinským premiérom. Pre jeho časté používanie sociálnych sietí ho v Slovinsku prezývajú „kráľ Instagramu“. V rámci predvolebnej kampane pred tohtoročnými prezidentskými voľbami prešiel pešo 700 kilometrov a cestu podrobne dokumentoval a pokrýval príspevkami na sociálnych sieťach.

Šarec je primátorom mesta Kamnik, pred vstupom do politiky bol komikom a preslávil sa najmä imitovaním politikov.