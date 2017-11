Trump a Putin schválili spoločné vyhlásenie o Sýrii, povedal Peskov

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin schválili spoločné vyhlásenie o Sýrii po krátkom stretnutí na okraji summitu Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) vo Vietname. Podľa agentúry TASS to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ako ukázali televízne zábery, Putin a Trump spolu pohovorili, keď sa šli postaviť k obstaraniu tradičnej skupinovej fotografie v letovisku Danang. Hoci Biely dom informoval, že nebolo na programe žiadne oficiálne stretnutie, obaja si tiež potriasli rukami v piatok večer a opäť na začiatku hlavného stretnutia najvyšších predstaviteľov krajín APEC, upozornila agentúra Reuters.

Vyhlásenie k Sýrii, o ktorého obsahu TASS neuviedla ďalšie podrobnosti, dohodli v sobotu ministri zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov a USA Rex Tillerson. Text bol špeciálne pripravený v Danangu, upozornil Peskov.

Agentúra AP v piatok informovala, že Spojené štáty a Rusko sa blížia k dohode o vyriešení vojny v Sýrii vzhľadom k úspechu boja proti extrémistom z organizácie tzv. Islamský štát (IS). Obe krajiny majú okrem iného záujem zamedziť možný konflikt ruskej a americkej armády v oblasti.

Sýrska armáda so spojencami, ku ktorým patrí Rusko, tento týždeň IS vytlačila z posledného väčšieho mesta, pohraničného Búkamálu. Boj proti IS prestáva byť preto prioritou a dôraz sa presúva na konflikt medzi povstalcami a prezidentom Assadom.

AP uviedla, že porážka IS znamená pre USA a Rusko stratu spoločného nepriateľa. Obe krajiny teraz budú podľa agentúry pôsobiť na opačných stranách civilného konfliktu, Rusko ako Asadova opora, Spojené štáty ako záštita Asadových protivníkov.