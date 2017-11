Kam sa zaradia rebeli z Katalánska?

Bude to súboj v uliciach, na politickej scéne aj súdnych dvoroch.

Katalánski stúpenci nezávislosti hovoria o porušovaní demokratických práv. Centrálna vláda v Madride zase o nerešpektovaní ústavy a zákonov. Viacero katalánskych politikov čelí obvineniu zo vzbury, za čo im hrozí až 25 rokov väzenia.

Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont čaká s ďalšími kolegami v Belgicku na rozhodnutie súdov o vydaní do Španielska. Šéfka katalánskeho parlamentu Carme Forcadellová skončila vo väzení neďaleko Madridu, ale jej stúpenci sa pre ňu vyzbierali na kauciu 150-tisíc eur. V španielskom regióne sa už 21. decembra budú konať predčasné voľby. Separatisti sa v súvislosti s nimi nedohodli na spoločnom postupe, ich výsledky však pravdepodobne ukážu, nakoľko je Katalánsko v otázke nezávislosti rozdelené. V uplynulých týždňoch svet sledoval veľké demonštrácia za aj proti samostatnosti.

Tento súboj sa však nebude odohrávať len na úrovni Španielska. Katalánski rebeli sa snažia zaradiť skôr do ľavicových prúdov európskej politiky. "Používajú podobné argumenty ako škótski separatisti. Že sa nechcú vyčleniť z Európskej únie a netrpia nejakým velikášskym komplexom,“ reagoval pre Pravdu odborník na separatizmus James Ker-Lindsay z Univerzity svätej Márie a prestížnej London School of Economics.

Na druhej strane však Kataláncov, hoci o to možno ani nestoja, podporujú napríklad stúpenci brexitu. "Obe hnutia sú založené na nacionalizme a populizme. Pre jedných je to Brusel, pre druhých Madrid. Tvrdia, že sú to paraziti a okrádajú nás, bude nám lepšie samotným a tí, čo s tým nesúhlasia, sú zradcovia,“ tvrdí o tomto spojení Francisco Romero Salvado, odborník na španielsku históriu, ktorý pochádza z Katalánska a vyučuje na Bristolskej univerzite.

"Právo na sebaurčenie je v Charte OSN. Lenže v nej je aj právo na územnú integritu krajiny. Za posledných 60 rokov si medzinárodné spoločenstvo vytvorilo jasnú odpoveď na otázku, čo je nadradené čomu. Ak ste pod nadvládou koloniálnej mocnosti, máte právo na nezávislosť. Právo na sebaurčenie skupín v rámci existujúcich štátov však neznamená právo na samostatnosť, znamená právo na autonómiu. Katalánsko na základe medzinárodného práva nemá automatický nárok na jednostranné vyhlásenie samostatnosti,“ vysvetľuje James Ker-Lindsay.

Expert však vyzýva na debatu. "Je potrebné rešpektovať zákony a jednostranné vyhlásenie samostatnosti ich porušuje. Stále však verím, že v demokratickej spoločnosti je lepšie, ak dáte ľuďom priestor na diskusiu. Videli sme to v prípade Škótska či Quebecu, že ak voliči dostanú šancu vyjadriť sa, často povedia, že sú za to, čo majú,“ pripomenul Ker-Lindsay.