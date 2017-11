V súvislosti so zákazom dvojakého občianstva odstúpil ďalší austrálsky politik

Austrálsky premiér Malcom Turnbull prišiel o väčšinu v parlamente po tom, ako sa v súvislosti s dvojakým občianstvom vzdal funkcie ďalší poslanec. Turnbullova koalícia tak má v parlamente aktuálne 74 kresiel, rovnako ako opozícia. Austrálska ústava nepripúšťa, aby človek s dvojakým občianstvom pôsobil vo verejnej funkcii.

Šesťdesiatsedem­ročný John Alexander, člen Liberálnej strany a bývalá tenisová hviezda, to oznámil v sobotu s tým, že už nemá istotu, že by mal len austrálske občianstvo. Jeho otec emigroval do Austrálie z Anglicka ako dieťa v roku 1911.

Pre problémy s dvojakým občianstvom už vo funkcii skončil vicepremiér Barnaby Joyce a ďalších päť politikov. Joyce, ktorý po otcovi zdedil novozélandské občianstvo, sa ho už medzičasom vzdal a v doplňujúcich voľbách 2. decembra sa bude uchádzať o znovuzískanie svojho kresla. Rovnaký zámer oznámil aj Alexander.

Austrálsky premiér pritom v pondelok predstavil nové pravidlá pre federálnych politikov týkajúce sa dvojakého občianstva. Tie však ešte musia schváliť aj dolná a horná komora parlamentu. Na základe plánovaných nariadení budú poslanci povinní formálne vyhlásiť svoj občiansky status a poskytnúť údaje o čase a mieste svojho narodenia a tiež svojich rodičov. V prípade, že by politici mali aj občianstvo inej krajiny, budú musieť poskytnúť presné informácie o tom kedy a ako sa ho vzdali. Súčasní poslanci budú mať po prijatí nových pravidiel na vyhlásenie 21 dní. Noví budú musieť takéto vyhlásenie urobiť, keď ich zvolia do funkcie.