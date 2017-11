Libanon sa obáva vojny

A teplota v ňom výrazne poskočila, keď 4. novembra rezignoval libanonský premiér Saád Harírí. Predsedovia vlád, samozrejme, zo svojich postov odchádzajú, ale politik to oznámil zo zahraničia počas návštevy Saudskej Arábie. Práve vtedy, keď Rijád zasiahla raketa vystrelená šiitskými rebelmi z Jemenu a saudskoarabská kráľovská rodina začala čistky vo vlastných radoch, ktoré majú viesť posilneniu moci korunného princa Mohameda bin Salmána.

Irán a Hizballáh tvrdia, že vládcovia Saudskej Arábie Harírího prinútili odstúpiť. K podobnému záveru prišla aj agentúra Reuters, ktorá sa rozprávala s viacerými svedkami návštevy libanonského expremiéra. Ten sa od vyhlásenia o rezignácii neukázal na verejnosti. Harírí vraj Rijád žiadal, aby dodržal prímerie s Hizballáhom, inak to bude mať negatívny vplyv na Libanon.

"Pre Saudskú Arábiu je to však boj o prežitie. Je to buď čierne, alebo biele. My v Libanone sme zvyknutí na sivú,“ citoval Reuters zdroj blízky Harírímu.

"Libanon je v opäť centre pozornosti boja medzi saudskoarabskou sunnitskou konzervatívnou monarchiou a šiitským revolučným Iránom, ktorý mení Blízky východ. Ich rivalita prispela ku konfliktom v Iraku, Sýrii a Jemene, kde podporujú odlišné strany. Teraz je tu riziko, že sa bude podieľať na destabilizácii Libanonu. Saudská Arábia sa dlhodobo snaží oslabiť Iránom podporovaný Hizballáh, ktorý je hlavnou politickou silou v krajine a súčasťou vládnej koalície,“ napísal Reuters.

Rijád: Harírího nezadržiavame

Viaceré krajiny Perzského zálivu na čele so Saudskou Arábiou odporučili svojim občanom návrat domov z Libanonu. Podľa spravodajskej stránky Arab News krajinu opúšťajú Kuvajťania či obyvatelia Spojených arabských emirátov.

Rijád tvrdí, že Harírího nezadržiava. Jeho návrat do krajiny však požaduje väčšina libanonských politikov na čele s prezidentom Michelom Aounom, ale aj Francúzsko a USA. Saudská Arábia obvinila Irán z priamej agresie, keď mu vyčíta, že vraj stojí za raketou vypálenou z Jemenu rebelmi. Spojenec Rijádu Bahrajn zase ukazuje na Teherán, ktorý sa údajne podieľal na teroristickej sabotáži ropovodu, ktorý v piatok v krajine vybuchol.

"Sú to falošné a detské obvinenia,“ reagovalo podľa televízie BBC iránske ministerstvo zahraničných vecí.

"Je jasné, že Saudská Arábia sa rozhodla, že zvýši napätie v oblasti, hoci situácia je už aj tak nestála. Noví lídri v Rijáde zmenili prístup, ktorý presadzovali predchádzajúci vládcovia. Nie sú opatrní, ale riskujú,“ uviedol pre Pravdu Nathan Brown, expert na Blízky východ z Univerzity Georgea Washingtona. "Ale nevieme, či majú nejakú stratégiu okrem ochoty byť odvážni, dokonca ľahkovážni,“ pripomenul Brown.

Tillerson: USA podporujú suverenitu Libanonu

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson počas víkendu varoval pred vytváraním zástupných konfliktov v Libanone. Rijád ho však ubezpečil, že Harírí je voľný. "V Libanone nie je legitímne miesto alebo rola pre zahraničné sily, milície alebo ozbrojené elementy okrem bezpečnostných jednotiek libanonského štátu. USA jednoznačne podporujú suverenitu a nezávislosť Libanonskej republiky a jej politických inštitúcií,“ vyhlásil Tillerson.

"Je pravdepodobné, že tlak Spojených štátov na Saudskú Arábiu prispeje k Harírího návratu do Libanonu. Bude to čiastková prehra pre Rijád. Zástupné konflikty medzi Saudskou Arábiou a Iránom však budú pokračovať v Libanone aj inde v regióne,“ uviedol pre Pravdu James Dorsey, expert na medzinárodné vzťahy z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure.

Postoj USA je však stále otázny. Americký prezident Donald Trump pochválil lídrov Saudskej Arábie, že vedia, čo robia. Veľkou neznámou v súvislosti s Libanonom sú možné kroky Izraela, ďalšieho amerického spojenca v regióne. Hnutie Hizballáh je pre neho jeden z hlavných nepriateľov. Šiitskí teroristi sa posilnili účasťou na bojoch v Sýrii, kde pomáhajú diktátorovi Bašárovi Asadovi a kde majú priamy prístup k vojenským technológiám Iránu a Ruska. Príliš mocný Hizballáh nebude Izrael tolerovať.

"Doteraz malo napätie v Libanone najmä politickú povahu. Ale Tillerson má pravdu, keď varuje pred vojenským konfliktom. Najmä, ak sa Izrael rozhodne využiť súčasnú polarizáciu v Libanone na vojnu proti Hizballáhu,“ vysvetlil pre Pravdu Raphaël Lefévre z Blízkovýchodného centra Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier.