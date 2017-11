Moore obťažoval tínedžerku. Podporia jeho kandidatúru do Senátu republikáni?

Moore, ktorý má 70 rokov, kandiduje za republikánov do Senátu v štáte Alabama. Keď mal 32 rokov, údajne obťažoval dievča. Hovorí to o ňom Leigh Corfmanová, ktorá tvrdí, že sa stala terčom jeho zvrhlých chúťok.

Moore, ktorý má 70 rokov, kandiduje za republikánov do Senátu v štáte Alabama. Keď mal 32 rokov, údajne obťažoval dievča. Hovorí to o ňom Leigh Corfmanová, ktorá tvrdí, že sa stala terčom jeho zvrhlých chúťok. Autor: SITA/AP , Brynn Anderson

Roy Moore mal 32 rokov, keď zobral do lesa 14-ročnú Leigh Corfmanovú, vyzliekol sa a dievča obťažoval. Dnes má Moore 70, kandiduje za republikánov do Senátu v štáte Alabama a tvrdí, že nič také sa nestalo.

"Chcela som, aby sa to skončilo, chcela som odísť. Prosím, nech sa to skončí. Čokoľvek to je, nech sa to len skončí,“ opísala Corfmanová denníku Washington Post na čo vtedy myslela. Nakoniec Moorea požiadala, aby ju odviezol domov a ten to urobil.

So svojimi príbehmi sa pridali ďalšie tri ženy, s ktorými politik chodil, keď boli len tínedžerky. On bol tridsiatnik, ony mali od 16 do 18 rokov.

Republikán so žiadnou z tínedžeriek nemal sex, niektoré bozkával, ale neobťažoval ich spôsobom ako Corfmanovú. Príbehy potvrdili viacerí príbuzní a blízki Američaniek.

Absurdná obrana

Bývalý šéf alabamského Najvyššieho súdu a ultrakonzervatívny kresťan Moore v prvej reakcii vyhlásil, že článok je odpad a „fake news“. Potom republikán pre konzervatívnu televíziu Fox News pripustil, že pred desaťročiami mal rande s mnohými mladými ženami.

Ako však Moore zdôrazňuje, vždy to bolo so súhlasom ich matiek. Kandidát do Senátu tak už nepopiera kontakty s tínedžerkami, čo sa však týka Corfmanovej, tvrdí, že príbeh je vymyslený a nepozná ju. Zároveň Moore poukazuje na fakt, že sa žena nesťažovala skôr.

Corfmanová o obťažovaní povedala niekoľkým kamarátkam, ale svojej matke až po desiatich rokoch od incidentu. Tvrdí, že to chcela zverejniť už keď Moore v roku 2000 kandidoval na šéfa Najvyššieho súdu Alabamy. Bála sa však, keďže mala deti, ktoré chodili do školy, a bola v zlej finančnej situácii. Tri razy rozvedená Corfmanová pre Washington Post povedala, že ľudia o nej vedia, že nebola žiadny anjel.

Toto sú zatiaľ aj argumenty alabamských republikánov, ktorí stále podporujú Moorea. Hovoria, že ženy klamú, že sa to stalo dávno a že keby to aj bola pravda, ich kandidát odvtedy urobil veľa dobrého pre Alabamu. Mooreovi stúpenci ho dokonca bránia absurditami, že veď aj Mária bola tínedžerka a Jozef bol starší muž a boli manželia a vychovali Ježiša.

Prvotné vyhlásenia svedčia o morálnom úpadku republikánov. Stačí si prečítať, ako mnohí členovia strany bránia Moorea v mene volebného víťazstva. Je to aj dôkaz toho, že žijú v alternatívnej realite. Nič, čo sa objaví v liberálnych médiách, podľa nich nie je možné brať vážne a veriť tomu. Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity

"Keby som mal vložiť svoj osud do rúk Vladimira Putina alebo Washington Postu, tak Putin vždy vyhrá,“ vyhlásil zase pre médiá Paul Reynolds, člen Národného republikánskeho výboru, ktorý pochádza z Alabamy. Jeho kolega Ed Henry zase vyhlásil, že stíhať by mali ženy.

Na celoštátnej úrovni sa od Moorea dištancovali známy senátor John McCain či bývalý republikánsky prezidentský kandidát Mitt Romney. Prezident Donald Trump alebo šéf konzervatívcov v Senáte Mitch McConnell však zatiaľ len neurčito vyhlásili, že Moore by mal odstúpiť z volieb, ale len vtedy, ak sú obvinenia pravdivé. Mimochodom šéf Bieleho domu tiež čelí obvineniam z obťažovania a v minulosti vyhlásil, že ženy môže chytať, kde sa mu zachce, lebo je slávny.

Republikáni by prípadnú stratu alabamského kresla pocítili. Už teraz majú v hornej komore Kongresu len tesnú prevahu v pomere 52 ku 48.

Leigh Corfmanová na amatérskej snímke z rodinného archívu z obdobia, keď mala okolo 14 rokov, čiže vo veku, keď sa mal Moore pred ňou vyzliecť. Autor: SITA/AP, Archív

"Prvotné vyhlásenia svedčia o morálnom úpadku republikánov. Stačí si prečítať, ako mnohí členovia strany bránia Moorea v mene volebného víťazstva. Je to aj dôkaz toho, že žijú v alternatívnej realite. Nič, čo sa objaví v liberálnych médiách, podľa nich nie je možné brať vážne a veriť tomu,“ reagoval pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Extrémistický kandidát

O senátne kreslo bude Moore 12. decembra bojovať s demokratom Dougom Jonesom. Miesto sa uvoľnilo po tom, čo sa senátor Jeff Sessions stal ministrom spravodlivosti. Podľa priemeru posledných prieskumov, ktoré sa však robili ešte pred škandálom, viedol Moore nad Jonesom v popularite o 4,7 percenta.

Už pred aférou bol bývalý sudca mimoriadne kontroverznou postavou. Extrémistický republikán Moore má podporu Steve Bannona, jednej z hlavných postáv alternatívnej pravice, ktorá voľné spája najrôznejšie radikálne pravicové elementy na politickej scéne USA.

Bannon bol aj šéfom Trumpovej prezidentskej kampane a ešte nedávno pracoval v Bielom dome ako hlavný stratég.

Extrémistické predstavy Moorea zahŕňajú názory, že homosexualita má byť nelegálna a že v Kongrese nemôžu slúžiť moslimovia. A tiež podporuje konšpiračné teórie vyhláseniami, že sa bývalý prezident Barack Obama nenarodil v USA. Keby to bola pravda, nemohol by sa legálne stať šéfom Bieleho domu.

Túto konšpiráciu dlhodobo živil aj Trump, hoci sa nakoniec od nej počas minuloročnej kampane dištancoval. Moore má aj najmä slová chvály na ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa neho niekto tvrdí, že do minuloročných prezidentských volieb zasahoval Kremeľ, on v tom však vidí Božiu ruku. Moore to povedal pre denník Guardian.