Žiadna schôdzka medzi Putinom a Trumpom sa podľa Moskvy nepripravuje

Kremeľ odmietol názor bývalého šéfa CIA, že Putin Trumpa zastrašuje

Za chybný považuje Kremeľ názor niekdajšieho šéfa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Brennana, že prezident Spojených štátov Donald Trump môže byť svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom zastrašovaný. Brennanov výklad v pondelok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, uviedla agentúra TASS.

„To je chybná domnienka,“ povedal Peskov novinárom.

Brennan v nedeľňajšom rozhovore so spravodajskou televíziou CNN povedal, že si myslí, že je Trump z nejakého dôvodu Putinom zastrašený. Trump sa podľa neho obáva toho, čo by Putin mohol urobiť, alebo čo by mohlo odhaliť vyšetrovanie objasňujúce ruskú úlohu v minuloročných amerických prezidentských voľbách. „To, čo Trump robí voči Rusom, je buď naivita, ignorancia alebo strach,“ povedal Brennan.

Debaty na CNN sa zúčastnil aj bývalý riaditeľ amerických tajných služieb (DNI) James Clapper, ktorý k tomu poznamenal, že najvyšší zahraniční predstavitelia sú schopní Trumpom manipulovať. „Myslím si, že Číňania aj Rusi si myslia, že ho môžu oklamať,“ povedal Clapper.