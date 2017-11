Rusko podľa Putina spolupracuje s Tureckom ’vo všetkých smeroch’

Vzťahy medzi Ruskom a Tureckom, zaťažené incidentom na sýrsko-tureckej hranici, kde turecké stíhačky v roku 2015 zostrelili ruský bombardér, sa už plne normalizovali. Pri začatí besedy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom to v juhoruskom Soči vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. Obe krajiny podľa kremeľského vodcu tesne spolupracujú "prakticky vo všetkých smeroch".

Erdogan pred odletom z Ankary do Ruska povedal, že jedným z hlavných tém rokovaní v Soči bude situácia v Sýrii. V tejto súvislosti vyslovil prekvapenie nad rusko-americkým vyhlásením o Sýrii, na ktorom sa nedávno vo vietnamskom Danangu dohodol Putin s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Vo vyhlásení sa okrem iného uvádza, že sýrska kríza nemá vojenské riešenie.

„Tomu veľmi nerozumiem,“ povedal Erdogan. „Ak vojenské riešenie nepripadá do úvahy, potom tí, ktorí to tvrdia, by odtiaľ mali svoje vojenské jednotky odvolať,“ povedal turecký prezident a dodal, že aj o tejto otázke chce s Putinom hovoriť.

Predmetom rokovania by mali tiež byť realizácie kontraktu na dodávku ruského systému protivzdušnej obrany S-400 za viac ako dve miliardy dolárov. Dodávka rakiet má začať v priebehu dvoch rokov.