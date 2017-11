Mayová: Británia bude brániť Európu pred hrozbou z Ruska

Británia bude napriek odchodu z Európskej únie ďalej spolupracovať so svojimi spojencami v snahe chrániť Európu pred agresívnou politikou Ruska, ktorá ohrozuje medzinárodný poriadok. Vo svojom prejave na bankete v londýnskej finančnej štvrti City to povedala britská premiérka Theresa Mayová. Moskvu obvinila z vojenskej agresie aj zo zasahovania do volieb v zahraničí.