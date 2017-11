Prieskum: Vládnuca PiS má v Poľsku naďalej výrazný náskok

Ak by sa v Poľsku konali začiatkom novembra parlamentné voľby, pre vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS) by hlasovalo 45 percent poľských voličov. Podľa agentúry PAP to vyplýva z nového prieskumu mienky agentúry CBOS.

PiS si tak naďalej udržiava drvivý náskok pred ďalšími politickými stranami. V podobnom prieskume, ktorý agentúra CBOS uskutočnila v polovici septembra, stranu konzervatívneho politika Jaroslawa Kaczyńského podporilo 44 percent opýtaných.

Potvrdzuje sa tak, že na pevnom postavení PiS sa nič nemení napriek kritike, ktorej je vystavená jej vláda z Európskej únie aj doma z viacerých dôvodov. Najmä kvôli zamýšľanej kontroverznej reforme justície a obavám z nerešpektovania princípov právneho štátu.

V ankete, ktorej sa agentúra venovala medzi 2. a 12. novembrom, hlavná opozičná strana Občianska platforma (PO) skončila síce druhá, ale opäť s priepastným odstupom za PiS. Svoj hlas by jej dalo len 17 percent účastníkov sondáže. V septembri sa ich pre ňu vyslovilo 19 percent.

Do parlamentu by sa dostali už len dve ďalšie strany, ktoré by prekonali päťpercentnú hranicu pre vstup do Sejmu. Zoskupenie Kukiz 15 skončilo v ankete znovu na tretej priečke, a to s ôsmimi percentami hlasov. Ako posledná by s podporou piatich percent respondentov mala svojich poslancov strana Moderné.

Pritom takmer tri štvrtiny opýtaných, 72 percent, odpovedali, že ak by sa voľby konali v prvej polovici novembra, rozhodne by išli hlasovať.