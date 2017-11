Orbán chce vo voľbách poraziť Západ i Sorosa

Orbán bez protikandidáta na post straníckeho predsedu dostal hlasy všetkých 1 358 delegátov. Kľúčovým volebným heslom strany, uchádzajúcej sa o tretí štvorročný mandát za sebou, čo sa od pádu bývalého režimu zatiaľ nikomu nepodarilo, bude: „Ubráňme Maďarsko!“

Pred kým chce Fidesz ubrániť Maďarsko? To už tiež dávnejšie nie je žiadne tajomstvo. Hlavným terčom bol opäť Brusel a George Soros, americký miliardár maďarského pôvodu, ktorý vraj svoju starú vlasť chce kolonizovať masami moslimských prisťahovalcov. Ak predsa len bolo na kongrese niečo nové, tak to bol radikalizmus rečníkov. V slovných výpadoch zašiel Orbán so svojimi spolustraníkmi až po víziu porážky Západu, pričom Sorosa, ktorý má židovský pôvod, po prvý raz označili za vinníka šírenia antisemitizmu.

„Duch doby v skutočnosti stojí na našej strane,“ odkázal Orbán „globalistickým elitám“ a ich byrokratom, usilujúcim sa podľa maďarského premiéra nanútiť krajinám EÚ, aby zapreli svoju kresťanskú a národnú identitu. Tých, ktorí nechcú vstúpiť do postkresťanskej a postnárodnej Európy je viac, vyhlásil a dodal: „Sme vo väčšine, dokonca v drvivej väčšine. Je iba otázkou času a zvíťazíme nielen v Maďarsku, ale v celej Európe a dokonca v celom západnom svete.“

Rozdrobená ľavica aj ’mačací Jobbik’

Orbán, ktorý volebné kampane tradične stavia na boji proti nepriateľom, na domácej politickej scéne momentálne nevidí dôstojného súpera. „V Maďarsku dnes vládne nie nálada na zmenu vlády, ale na zmenu opozície,“ vysmial sa rozdrobeným stredoľavicovým stranám. Krajnepravicový Jobbik, ktorý v nacionalizme a xenofóbii už začína zaostávať za Fideszom, sa zase podľa Orbána „z radikálne národnej stal mačacou stranou“.

Hlavným protivníkom tak z pohľadu šéfa Fideszu zostáva „Sorosovo impérium“. „Plán Sorosa vážne ohrozuje aj bezpečnosť našich bežných dní. V prisťahovaleckých krajinách Európy sa stali častými teroristické útoky, vzrástla kriminalita, zmnohonásobili sa prípady násilia voči ženám a znova sa dvíha antisemitizmus. To je to, čomu musíme zabrániť, to je tá hrozba, pred ktorou musíme krajinu uchrániť,“ zdôraznil.

Opozícia obviňuje Fidesz, že sa pri moci už dávnejšie zabetónoval vytvorením politického systému, ktorý neumožňuje spravodlivú súťaž strán. Päťdesiatštyriročný Orbán, ktorý Maďarsku vládol už v rokoch 1998 až 2002 a od jari 2010 až doteraz, na zjazde vyhlásil, že jeho vláda potrebuje zostať v úrade ešte prinajmenšom štyri roky, aby sa dosiahnuté zmeny stali nezvratnými. Jeho niekdajší stranícky podpredseda a neskorší prezident republiky Pál Schmitt však naznačil aj odvážnejšiu víziu.

Keď kritizoval petíciu, ktorá prinútila Budapešť vzdať sa kandidatúry na usporiadanie letnej olympiády v roku 2024, naznačil, že Orbán sa svojho sna s piatimi kruhmi ešte nemusí vzdať. „Ako poznám otca olympijskej myšlienky, tak už zvažuje olympiádu v roku 2032. Pravda, vtedy už bude mať 70 rokov, ale podľa jedného týždenníka i podľa mňa ešte aj vtedy bude na rozhodujúcom poste,“ citoval exprezidenta portál Index.hu.