Babišovo ANO prisľúbilo podporu Okamurovi na post podpredsedu Poslaneckej snemovne

Informoval o tom server ceskatelevize.cz. Ten napísal, že zástupcovia hnutia ANO sa zhodli na tom, že SPD by malo v novej Snemovni obsadiť post predsedu hospodárskeho a bezpečnostného výboru.

Tomio Okamura rozhodnutie komentoval slovami „Som rád, že nás ÁNO ubezpečilo, že sme dostatočne kompetentní viesť hospodársky výbor. A že nás takisto ANO ubezpečilo, že Strana priamej demokracie je lídrom v oblasti bezpečnostných otázok.“

Politológ Josef Mlejnek sa však vyjadril, že „SPD sú extrémisti, nemajú dobrý zvuk v Česku ani v zahraničí. Andrej Babiš by radšej šiel do vlády s demokratickou stranou, doterajší vývoj ho ale tlačí k akceptácii SPD ako partnera.“

Strany SPD a ANO sa tiež dohodli, že SPD podporí Radka Vondráčka z hnutia ANO ako predsedu dolnej komory.

V súvislosti povolebnými rokovaniami sa v utorok stretli aj predstavitelia KDU-ČSL s prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom. „Povedali sme prezidentovi, že je tu mnoho ďalších variánt okrem vzniku menšinovej vlády premiéra Babiša,“ cituje spravodajský server televízie ČT 24 slová, ktoré povedal po stretnutí s prezidentom predseda Ľudovcov Pavel Bělobrádek.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa v Česku konali na konci októbra síce jasne vyhralo hnutie ANO doterajšieho ministra financií Andreja Babiša, avšak povolebné rokovania so stranami ukázali, že Babišovo hnutie nebude môcť zostaviť väčšinovú vládu, keďže väčšina strán, ktoré sa do Snemovne dostali, s ním odmietli spoluprácu.