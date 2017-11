Andrej Babiš exkluzívne pre Pravdu: Snažia sa nás dotlačiť do spolupráce s extrémistami

Kde bude konkrétne hľadať pre ňu toleranciu, aby mohla normálne fungovať? "Najprv v demokratických politických stranách, ako sa nazývajú, aj keď niektorí ich predstavitelia v minulosti rozkradli polovicu republiky. Je mi ľúto, že ešte ani nevideli programové vyhlásenie vlády a už vopred hovoria nie. To je deštruktívny prístup,“ povedal Babiš.

Poukázal na to, že viaceré strany, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne, sa snažia dotlačiť ANO do spolupráce s extrémistami, aby mohli povedať, že Babiš je ohrozenie demokracie. "Bohužiaľ, je realita, že iní brzdia vznik novej vlády. Myslím si však, že voliči vidia, kto to robí pre politikárčenie,“ zdôraznil.

Babiš sa v interview vyjadril aj k vzťahom Česka so Slovenskom, komentoval tiež protiruské sankcie EÚ a zároveň hovoril o reforme únie, ako aj o postoji k spoločnej európskej mene. "Nazdávam sa, že pre Českú republiku predstavuje euro viac nevýhod ako výhod. V súčasnosti nie je pre náš štát výhodné, pretože hrozí, že budeme musieť ručiť za dlhy iných štátov, ktoré naši občania neurobili,“ poznamenal politik, ktorý má poverenie zostaviť novú vládu.

Exkluzívny dvojstranový rozhovor s Babišom si prečítajte zajtra (v stredu 15. novembra) v denníku Pravda.