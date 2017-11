Babiš: Snažia sa nás dotlačiť do spolupráce s extrémistami

(Kliknutím na obrázok zväčši, Andrej Babiš je rád, že česko-slovenské vzťahy sú veľmi nadštandardné. "Celkom dobrý je nápad premiéra Roberta Fica oprášiť značku made in Czechoslovakia, ktorú má svet stále ešte zapamätanú ako symbol spoľahlivých výrobkov,“ poznamenal.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, DAVID W CERNY

Plánujete vytvoriť menšinovú vládu, ktorú by tolerovala časť poslancov z iných strán v Poslaneckej snemovni. Podarí sa vám to?

Isté to nie je, ale určite urobíme maximum, aby sme ich presvedčili. Keby ČSSD nevyrábala aféry plné klamstiev, mohla získať vo voľbách 20 percent hlasov a s našimi 30 percentami by sme mohli pokračovať vo vládnutí. Bohuslav Sobotka mohol byť predseda Poslaneckej snemovne, teraz mu hľadajú nejakú funkciu v nejakom výbore. To je nedôstojné… Lepšie by spravil, keby sa zamestnal u svojho kmotra právnika Pokorného, čo by mu dával mesačne milión korún, pretože vďaka nemu mal dobré kšefty.

Vzťahy s politikmi z iných strán a hnutí vám bránia vytvoriť stabilnú koalíciu…

…výsledky volieb sú jednoznačné. Hnutie ANO dostalo silný mandát – vyhrali sme vo všetkých krajoch aj vo všetkých okresoch. Ja som dostal 48 645 preferen­čných hlasov, s prehľadom najviac zo všetkých kandidátov, takže je úplne jasné, koho si ľudia želajú za premiéra. Ponúka sa niekoľko variantov vládnej koalície, lenže to by sa iní lídri museli správať konštruktívne. Najjednoduchšia by bola dvojkoalícia s Občianskou demokratickou stranou (ODS) alebo pokračovanie súčasnej koalície s ČSSD a ľudovcami (KDU-ČSL). Tak ODS, ako aj ČSSD s KDU-ČSL však nechcú ísť do vlády. Nezaujímajú ich programy či priority, nechcú diskutovať, len stále kričia do médií, že s víťazom volieb nikdy. Vmanévrovali nás do situácie, keď musíme rokovať o menšinovej vláde a potom nás za to kritizujú. Je to komické. Kandidovali vo voľbách, aby presadzovali svoj program v opozícii, čo je samozrejme nezmysel. Navyše vzniká podivný zlepenec.

Aký?

Zlepenec Pirátov, TOP 09, Starostov a nezávislých (STAN) a ODS, ktorý napriek historickému neúspechu z pozadia diriguje Miroslav Kalousek z TOP 09. Piráti sú naivní, myslia si, že sa bijú za demokraciu, ale iba robia užitočných idiotov tradičným politickým stranám. Myslím si, že kvôli spolupráci s Kalouskom pre nich voliči nehlasovali. Stratégia Pirátov, TOP 09, STAN a ODS je celkom zrejmá: snažia sa nás dotlačiť do spolupráce s extrémistami, aby potom mohli povedať, že Babiš je ohrozenie demokracie, čo stále opakovali pred voľbami. Je to priehľadné a na voličov toto jednoducho neplatí. Ľudia nie sú hlúpi. My chceme stabilnú a dobre fungujúcu vládu, ktorá presadí čo najviac zo svojho programu. Nie je čas na politikárčenie, mali by sme „makať“ a nehádať sa. Hádam sa situácia čoskoro upokojí a ostatní začnú konať viac konštruktívne a bez zbytočných emócií.

Kde budete konkrétne hľadať toleranciu menšinovej vlády?

Najprv v demokratických politických stranách, ako sa nazývajú, aj keď niektorí ich predstavitelia v minulosti rozkradli polovicu republiky. Je mi ľúto, že ešte ani nevideli programové vyhlásenia vlády a už vopred hovoria nie. To je deštruktívny prístup.

Pristavme sa ešte raz pri šanci na vyslovenie dôvery menšinovej vláde v Poslaneckej snemovni.

Opakujem, že o podpore vyjednávame naprieč snemovňou, bude závisieť od prístupu ostatných strán. Menšinová vláda je v tejto chvíli jediným možným variantom, pretože ostatné strany pokračujú v antibabišovskej kampani aj po voľbách a odmietajú s hnutím ANO ako s víťazom volieb rokovať. Skutočnosť, že sa všetky strany hrnú do opozície, nie je v parlamentnom systéme vôbec konštruktívny prístup a vlastne tým popierajú jeho podstatu. Kvôli tomu ANO musí postaviť takú menšinovú vládu, kde okrem doterajších úspešných ministrov za naše hnutie budú aj nestranícki odborníci.

Tolerancia môže závisieť aj od obsahu programového vyhlásenia vlády. Súhlasíte?

Toto vyhlásenie vzniká, berie do úvahy nielen volebný program ANO, ale aj návrhy ostatných strán, ktoré sú konštruktívne a považujeme ich za prínosné. Chceme, aby táto vláda presadila čo najviac z toho, čo sme pred voľbami sľúbili voličom. Bohužiaľ, je realita, že iní brzdia vznik novej vlády. Myslím si však, že voliči vidia, kto to robí pre politikárčenie. Tradičným stranám a Pirátom sa toto nezmyselné zdržiavanie nakoniec vypomstí.

Ste zástanca prijatia spoločnej európskej meny?

Nazdávam sa, že pre Českú republiku predstavuje euro viac nevýhod ako výhod. Eurozóna potrebuje reformu. Keď sa zahraniční novinári pýtajú, či sa nebojíme zostať na okraji Európy, lebo má dve rýchlosti, tak odpovedám otázkou, ako meriate tie rýchlosti. Česko sa v Európskej únii umiestnilo druhé najlepšie vo verejných financiách hneď za prvým Luxemburskom. Ako minister financií som znížil štátny dlh o 73 miliárd českých korún (Kč), podarilo sa mi zmenšiť okrádanie na dani z pridanej hodnoty zo 71 na 40 miliárd Kč. Takže niektorí členovia eurozóny by mohli do Česka chodiť na stáž, aby sa naučili vyberať dane a bojovať proti daňovým podvodom.

Prečo vidíte viac nevýhod ako výhod eura?

V súčasnosti nie je euro pre Českú republiku výhodné, pretože hrozí, že budeme musieť ručiť za dlhy iných štátov, ktoré naši občania neurobili. Finančné problémy Grécka sú iba marginálnou časťou problému. V zlej kondícii sú aj Španielsko a Taliansko. Sú to veľké ekonomiky so slabým rastom, vysokým zadlžením a nezamestnanosťou hlavne mladých ľudí a ak sa dostanú do problémov, eurozóna to už nezaplatí ako v prípade malého Grécka. Prípadné otrasy nutne poznamenajú všetky ekonomiky so spoločnou menou. Nás určite tiež, keďže sme na eurozónu silno napojení, ale stále budeme mať možnosti tieto negatívne tendencie korigovať štátnou menovou politikou, o ktorú by sme kvôli prijatiu eura prišli.

Možno však nadíde čas, keď sa Česko rozhodne pre euro.

Dlhodobo hovoríme, že stanovenie konkrétneho dátumu pristúpenia k euru musí zodpovedať ekonomickým záujmom Českej republiky, občanov a firiem. Navyše nesmieme dopustiť to, čo sa stalo napríklad na Slovensku, aby sa po prijatí spoločnej meny skokovo zdražovalo. Čo sa týka prístupu k euru, podporíme reformu eurozóny s cieľom posilniť hospodársku a finančnú stabilitu Európy tak, aby to bolo v súlade s českými záujmami, najmä v súvislosti s brexitom. Pre Českú republiku to znamená zabezpečiť, bez ohľadu na ďalší vývoj v eurozóne, aby sa neznevýhodnilo postavenie štátov, ktoré zatiaľ euro nemajú. V prípade, že sa eurozóna v nasledujúcom volebnom období významne nereformuje, nebudeme euro prijímať.

Veľa sa začalo hovoriť o jadre EÚ. Chcete byť v ňom?

Čo je to jadro? Asi myslíte na Nemecko a Francúzsko. Dúfam, že sa nechceme hrať na jadro a zvyšok. Čím viac bude takých tendencií, že o všetkom má rozhodovať Berlín a Paríž, o to menej budú ľudia dôverovať únii. Ak by nám EÚ mala diktovať, ako máme vyberať dane, tak to iba poškodzuje jej imidž. Ja chcem diskutovať o potrebných reformách únie.

Konkrétne?

Budeme presadzovať reformy vedúce k efektívnejším aktivitám EÚ a k odstráneniu zbytočnej administratívnej záťaže. Vo všeobecnosti vzťah Čechov voči EÚ ochladol najmä v spojitosti s migračnou krízou, keď sa naplno ukázala neakcieschopnosť európskych inštitúcií a prílišný dôraz na byrokratizmus odtrhnutý od priemerných obyvateľov EÚ. Preto chceme jasne rozlišovať, kde nám únia môže pomôcť, a kde si, naopak, lepšie poradíme sami. EÚ potrebuje reformu, ktorá z nej spraví akcieschopnú inštitúciu, kde každý štát bude mať garantovaný svoj hlas, aby sa do budúcnosti nestalo, že veľké krajiny presadia svoju vôľu na úkor menších. Chceme takú EÚ, v ktorej sa prísne dodržiavajú jej štyri základné slobody – voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. A chceme takú úniu, ktorá robí menej, ale lepšie.

Viacero významných bodov obsahuje plán francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Som skeptický v prípade jeho návrhov na reformu EÚ. Malé štáty si tiež musia uvedomiť, čo by realizácia Macronových plánov znamenala: silný politicko-ekonomický tandem Francúzska a Nemecka, ktorý bude mať v rukách všetky tromfy, integráciu podľa vzoru USA, spoločnú bezpečnostnú, menovú a imigračnú politiku. Obávame sa, že napríklad spoločná migračná politika by nakoniec znamenala oslabenie národnej suverenity Českej republiky.

Politici na oboch stranách hovorievajú, že vzťahy medzi Českom a Slovenskom sú nadštandardné, ale určite je priestor ešte veľa vecí zlepšiť. Aký máte názor?

Česko-slovenské vzťahy sú veľmi nadštandardné. Mávame spoločné zasadnutie vlád, spoločnú ochranu vzdušného priestoru. K Slovákom majú Česi určite najbližšie. Tých vecí, čo môžeme spoločne podniknúť, je viacero. Najviac v obchodnej oblasti. Česko je druhý najvýznamnejší obchodný partner Slovenska. Celkom dobrý je nápad premiéra Roberta Fica oprášiť značku made in Czechoslovakia, ktorú má svet stále ešte zapamätanú ako symbol spoľahlivých výrobkov. Obom štátom môže pomôcť väčšia kooperácia pri prienikoch na nové trhy, spoločná prezentácia úspechov alebo užšia spolupráca vo výskume a vývoji.

Vidíte zmysel protiruských sankcií EÚ a opodstatnenie ich možného predlžovania?

Západné sankcie nič nevyriešili, pretože asi nie sú dobre nastavené. Rusko neopustilo Krym. Pochybujem, že sankcie budú účinné, čím nechcem povedať, že ich treba zrušiť. Ak budeme skutočne bojkotovať obchod v oblastiach, na ktorých Rusko ekonomicky stojí, môže to presvedčiť Kremeľ k zmene prístupu. Keď budeme skutočne tvrdo sankcionovať ruskú energetiku, finančný sektor, železničnú aj námornú dopravu a ťažobné odvetvia, ako to chce robiť prezident USA Donald Trump, uvidíte, že sa pohŕdavý tón z Kremľa predsa len zmení. Lenže to by sme sa museli v Európe zhodnúť, čo vlastne chceme. Keď Rusi zabrali Krym, všetci európski politici to odsúdili. Ale keď na jar tohto roku Trump podpísal nové protiruské sankcie, ako prví sa ozvali Nemci, pretože im nové nariadenie poškodzuje biznis s Rusmi. A v tom je problém celej Európy. Nedokážeme sa rozhojdať k ničomu. Keby sme to s Ukrajinou a protiruskými sankciami mysleli vážne, tak v Českej republike by určite ruská štátna firma nemohla rokovať o dostavbe jadrových elektrární. Preto považujem sankcie skôr za alibizmus Západu. Slová nič nestoja a ľudia na východe Ukrajiny zomierajú ďalej. To je jednoducho výsledok impotentnej európskej diplomacie a nedivím sa, že sa nám ruský prezident Vladimir Putin smeje.

Ako český premiér by ste na summite EÚ hlasovali za alebo proti predĺženiu sankcií?

Nemám zatiaľ predstavu. Určite ochladenie vzťahov medzi Ruskom a úniou nikomu neprospieva. Pozrite sa, tu ide nielen o Ukrajinu, ale aj o obrovský ruský vplyv v Sýrii, kde nám ide o vyriešenie problému migrácie a tam to ťažko uhráme bez pričinenia Moskvy.

Keď ste vstupovali do politiky, nemali ste obavu, či vás českí voliči prijmú ako Slováka? Na Slovensku by Čech usilujúci sa o moc možno mnohým prekážal…

…narodil som sa síce na Slovensku, ale som už dlhé roky občan Českej republiky. Som teda český politik. Nepremýšľal som vtedy o tom, na čo sa pýtate. Do politiky som vkročil náhodou, bola to zhoda okolností. Možno na Slovensku by sa na to pozerali inak. Stane sa, že mi tu dávajú najavo, že napríklad kritizujú moju češtinu. Objavia sa nejaké náznaky, ale neviem posúdiť, v akej miere ľuďom prekáža, odkiaľ pochádzam. Zdá sa mi však, že v tomto smere sú Česi viac tolerantní ako Slováci.

Viackrát ste sa vyjadrili, že ľutujete vstup do politiky, lebo vás oberá o veľa času, až príliš odkrajuje zo súkromného života.

Oľutoval som to ikskrát, tisíckrát. Keby som mohol vrátiť čas, určite by som nešiel do politiky.

Neťahá vás to preto späť?

Ťahá, ale teraz z toho nemôžem vycúvať, pretože 1,5 milióna voličov dalo svoj hlas nášmu hnutiu. Musím predsa splniť, čo som sľúbil. Ľudia čakajú, že urobíme to, čo sme im ponúkli vo volebnom programe. Nemôžem dezertovať.

Médiá vás zvyknú označovať za českého Trumpa a populistu…

…s americkým prezidentom mám spoločné to, že sme obaja podnikatelia a že sme si vzali za manželku Češku. Mimochodom, Donald Trump asi dvakrát zbankrotoval, ja ani raz, ale to som si nedovolil povedať v rozhovore pre televíziu CNN… Populista nie som. Keby som ním bol, tak by som ako minister financií nezaviedol elektronickú evidenciu tržieb, čo naše hnutie stálo vo voľbách veľa hlasov, ktoré, naopak, získali občianski demokrati. Som pragmatik.

Prirovnávajú vás aj k talianskemu expremiérovi Silviovi Berlusconimu. Môžu mať Česi istotu nezávislosti médií, ktoré vlastníte prostredníctvom Agrofertu?

Musím vás opraviť, lebo vlastnícke práva sa nachádzajú vo zvereneckom fonde. A neprirovnávajte ma k Berlusconimu, pretože mu patrí spravodajská televízia… Vidím, že asi nečítate, čo o mne často píšu v Mladej fronte DNES a v Lidových novinách. Koľko silných kritických textov sa v nich o mne zverejňuje. Takže im nediktujem, ako majú o mne písať.

Kde ste zažili väčší podraz? V podnikaní alebo v politike?

Stávajú sa niekedy podrazy v biznise, ľudia si to povedia medzi sebou a kto podrazil, stratí dôveru. V politike sú podrazy bežné.

Horšie v dosluhujúcej koalícii ako v podnikaní?

Samozrejme. To sa nedá porovnať. V koalícii sa stal najväčší podraz, keď sociálna demokracia videla, že nemá očakávané voličské preferencie. Začala preto útočiť proti ANO už pred krajskými voľbami, pokračovalo to priamo vo vláde. ČSSD stojí za väčšinou vymyslených afér. Vyvrcholilo to tým, že premiér Bohuslav Sobotka ma vyhodil z vlády na základe lživých tvrdení.