Štyri české parlamentné strany vytvorili Demokratický blok

Českí poslanci ODS, TOP 09, ľudovci a STAN sa na dopoludňajšom rokovaní dohovorili, že sa ich kluby v snemovni združia do zoskupenia Demokratický blok. Piráti a ČSSD účasť v spoločnom zoskupení odmietli. Predseda ODS Petr Fiala ďalej oznámil, že sa nebude uchádzať o funkciu predsedu snemovne.

Fiala to požaduje za bezpredmetné, keď jeho protikandidáta Radka Vondráčka z ANO podporia Piráti, SPD a KSČM.

Petr Fiala uviedol, že nechce asistovať dohode medzi hnutím ANO, komunistami a SPD. Hnutie ANO podľa predsedov zúčastnených strán nie je schopné dôjsť k dohode a vedie mätúce rokovania, uviedol portál ceskatelevize.cz.

Stojí tak za ním väčšina 137 hlasov. Pre portál iDnes.cz Fiala tiež povedal, že "Demokratický blok“, ktorý strany vytvorili, sa netýka rokovaní o tom, aká by mala byť vláda s väčšinovou podporou.

Štyri parlamentné strany chcú spojiť sily z dôvodu volieb do orgánov Snemovne. Chcú napríklad predložiť spoločné kandidátky do výborov a získať tiež predsedníctvo štyroch komisií. Stredo-pravé strany, ktoré sa dohodli na spoločnom postupe, majú spolu 48 poslancov. Novo sformovaný blok je podľa jeho členov otvorený aj pre sociálnych demokratov a Pirátov, pokiaľ o to prejavia záujem.