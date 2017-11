Krokodíl nahradí dinosaura

Končí pre boj o nástupníctvo medzi jeho ženou a bývalým spojencom, prezývaným Krokodíl. Kariéru najstaršieho lídra vo svete Roberta Mugabeho takmer po 40 rokoch jeho autoritárskej vlády v Zimbabwe uzatvára zásah veteránov vojny za nezávislosť. Tých istých ľudí, ktorí ho kedysi priviedli k moci po vojne proti koloniálnemu režimu vtedajšej Rodézie.

Vojenský prevrat sa začal už v utorok. V noci na na stredu armáda obsadila štátnu televíziu ZBC a oznámila, že dočasne preberá kontrolu nad krajinou. Jej operácia bola údajne zameraná na „zločincov“ z okolia 93-ročného Mugabeho. Mugabe je „v bezpečí“, v domácom väzení. Hoci armáda tvrdila, že nejde o prevrat, vojaci v stredu ráno zablokovali prístup do vládnych úradov, parlamentu a súdnych budov.

Spečatený osud

Mugabe si podľa agentúry Bloomberg spečatil svoj osud minulý týždeň, keď vyhodil z úradu viceprezidenta a niekdajšieho spojenca Emmersona Mnangagwu. Veterán vojny za nezávislosť Mnangagwa, prezývaný Krokodíl, bol kedysi ministrom obrany i šéfom tajnej polície. Mugabemu pomohol nielen k moci, ale čistkami oponentov aj k jej udržaniu. Často bol označovaný za Mugabeho nástupcu, lenže o to sa usilovala aj Mugabeho druhá manželka, 52-ročná Grace. Tá zas pre svoj výstredný životný štýl a záľubu v luxuse dostala prezývku Gucci Grace.

Rozhodnutím prepustiť Krokodíla zašiel Mugabe a jeho žena podľa veliteľa armády Constantina Chiwengu priďaleko. Vojenský zásah prišiel krátko po tom, čo Chiwenga vyhlásil, že armáda by mala zastaviť „tých, čo unášajú revolúciu“. Mugabe sa ocitol v domácom väzení, spojencov Mugabeho ženy vrátane ministra financií zatkli. Podľa opozičných zdrojov, na ktoré sa odvolal denník Guardian, Mugabeho žena je v Namíbii. Naopak, veterán vojny za nezávislosť Mnangagwa sa údajne už v utorok večer vrátil z Južnej Afriky do Zimbabwe. Do Južnej Afriky ušiel po tom, čo bol minulý týždeň odvolaný z úradu.

Náhrada

Podľa BBC najnovšie udalosti v Zimbabwe sú o boji o nástupníctvo po Mugabem. Ľudia, ktorí v 70. rokoch viedli partizánsku vojnu proti vládnucej bielej menšine, stále dominujú vo vláde a najmä v bezpečnostných silách krajiny. „A tí sa obávali straty moci a bohatstva,“ pripomenul Joseph Winter z BBC. Vojenským zásahom si stará garda podľa neho chcela poistiť svoju autoritu. „Mugabe bol politický líder partizánskej vojny, armáda mu teda vždy vyjadrovala vernosť, až kým jasne nešiel v prospech svojej ženy,“ dodal Winter.

Podľa nemenovaných zdrojov denníka Guardian by Mugabe mal odstúpiť ešte tento týždeň. Nahradiť by ho mal Mnangagwa, opozícia by mala obsadiť posty viceprezidenta a premiéra. Tieto informácie však neboli oficiálne potvrdené. Rozdrobená opozícia v Zimbabwe reagovala na najnovšie udalosti opatrne, vojenský prevrat verejne neodsúdila. Nelson Chamisa, zástupca najväčšej opozičnej strany MDC, vyzval na „pokoj, ústavnosť, demokratickosť, právny štát a posvätnosť ľudského života“. Ďalší opozičný líder Tendai Biti zdôraznil potrebu návratu k legitimite.

Útok na modelku

Južná Afrika, kde pribúdajú ekonomickí migranti zo susedného Zimbabwe, vyslala do krajiny svojho vyslanca. Juhoafrický prezident Jacob Zuma podľa vlastných slov s Mugabem hovoril, ten mu potvrdil, že je zadržaný, ale v poriadku. Zuma vyzval na pokojnú zmenu.

Mnangagwa má silnú podporu v ozbrojených silách, Mugabeho žena je, naopak, veľmi neobľúbená. Šéf združenia vojnových veteránov Chris Mutsvangwa ju označil za „šialenú ženu“, ktorá sa dostala k moci cez sobášny list. Podľa neho armáda uskutočnila „nekrvavú korekciu obrovského zneužitia moci“, ktorou sa Zimbabwe má vrátiť ku skutočnej demokracii.

Grace Mugabeová sa nedávno preslávila aj fyzickým útokom na modelku, ktorú pristihla so svojím synom v luxusnom apartmáne v Johannesburgu. V luxuse sa vyžívala, čo tiež nahnevalo mnohých miestnych ľudí, ktorí zápasia s nedostatkom, a štátni zamestnanci mesiace čakajú na výplatu. Krajina už takmer dve desaťročia neustále ekonomicky upadá, odkedy Mugabe na prelome tisícročí umožnil vyhnať z úrodných fariem bielych farmárov. „Čo nám teraz chýba, je tovar na policiach – to je všetko,“ vyhlásil Mugabe v roku 2007, keď hyperinflácia v krajine dosiahla 500 miliárd percent. „Odstráni ma len Boh,“ tvrdil zas o rok nato v kampani pred kontroverznými prezidentskými voľbami, ktorých výsledok vopred poznal.