Špekulácie o mojom zdraví sú predvolebná kampaň, tvrdí Zeman

Český prezident Miloš Zeman trvá na tom, že jediným jeho zdravotným neduhom je neuropatia, ktorá mu sťažuje chôdzu. Sadnúť si do vozíka však napriek tomu nehodlá.

„Spravil som to raz a dobre viete, čo to vyvolalo za búrku,“ povedal v rozhovore pre MF DNES. Debaty o jeho zdraví sú podľa neho súčasťou predvolebnej kampane. Zeman však stále odmieta zverejniť správu o svojom aktuálnom zdravotnom stave s odôvodnením, že takúto dokumentáciu poskytol už niekoľkokrát – v podobe prehlásenia lekárskeho konzília i ošetrujúceho lekára.

„Moji názoroví odporcovia proti mne v podstate nič nemajú. Nikdy som si nič nenakradol, bohužiaľ, ani sexuálne delikty už sa ma netýkajú. Takže v podstate jediné, čo môže byť považované za argument, je môj zdravotný stav,“ myslí si jeden z favoritov českých prezidentských volieb.

Pochybnosti o jeho zdraví však podčiarkujú i záznamy z verejných vystúpení, pri ktorých sa Zeman často tacká a musia ho podopierať členovia ochranky. Utnúť špekulácie tým, že by sa posadil na vozík, ale prezident nechce. „Už som to spravil raz v Číne, kde som sa nechal zviezť golfovým vozíkom. Dobre viete, čo to vyvolalo za búrku. Pretože hlupák si vyberie akúkoľvek zámienku,“ vysvetlil Zeman.