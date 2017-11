Merkelová: V koaličných rokovaniach treba ešte prekonať veľké rozdiely

Rokovania o nemeckej vládnej koalícii vstupujú do kritickej a záverečnej fázy. Podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej pritom strany ešte nevyriešili niektoré veľmi rozdielne postoje.

Rozhovory by mali zavŕšiť v noci zo štvrtka na piatok. Šéfka kresťanských demokratov (CDU) však verí, že rokovania medzi konzervatívne úniou CDU / CSU, liberálnymi slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými prinesú pozitívny výsledok.

„Máme veľmi, veľmi rozdielne postoje,“ povedala šéfka nemeckej vlády novinárom. Vyjadrila nádej, že rokovania zavŕšia pozitívnym výsledkom. „Ale je to náročná úloha,“ upozornila Merkelová.

Strany sa pokúšajú prekonať nezhody týkajúce sa napríklad obmedzenia imigrácie alebo otázok súvisiacich so zmenou klímy. Práve Zelení majú podľa pozorovateľov často veľmi odlišné postoje od konzervatívcov aj liberálov. Posunutie koaličných rokovaní do ďalšej fázy by pritom musel ešte schváliť ich kongres, plánovaný na 25. novembra.

Koalícia, aká tu ešte nebola

Na celonemeckej úrovni vláda CDU / CSU, FDP a Zelených ešte nikdy nevznikla. Šesťdesiattriročná kancelárka sa však musí dohodnúť, ak má zostať na čele vlády i po štvrté volebné obdobie.

„Neviem, či dokážeme prekonať všetky rozpory a všetky nezhody,“ povedal čelný predstaviteľ bavorskej CSU Joachim Herrmann. Poslanec CDU Jens Spahn zase poznamenal, že koalícia nemusí vzniknúť „za každú cenu“.

Nemecký minister pre rozvojovú pomoc Gerd Müller (CSU) vidí záver sondážnych rokovaní optimisticky. Podľa neho je normálne, že v konečnej fáze každý ešte raz zdôrazňuje svoje kľúčové témy. „Ak sa má tak náročný zväzok podariť, musí byť každý schopný kompromisu a činiť ústretové kroky. Títo štyria predsedovia strán to dokážu, tým som si istý,“ povedal Müller.

Využije Merkelová únavu partnerov?

Stranícki vyjednávači sa ráno stretli v malých tímoch a v podvečer majú pokračovať rozhovory straníckych špičiek. Merkelová je skúsená vyjednávačka známa tým, že na summitoch EÚ vytvára tlak na svojich partnerov a využíva ich únavu. Podľa niektorých nemeckých politikov a médií by sa aj terajšie rokovania mohli pretiahnuť až do piatkového rána.

Merkelová doteraz stojí na čele dosluhujúce vlády veľkej koalície. Sociálni demokrati (SPD), doterajší menšie koaličný partner, po voľbách oznámili, že odchádzajú do opozície, kde chcú znovu nabrať sily po najhoršom volebnom výsledku od roku 1933.

Prípadný neúspech koaličných rokovaní by mohol viesť k novým voľbám. Tie si však tradičné strany neprajú z obavy ďalšieho posilňovania krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá sa vo voľbách 24. septembra po prvýkrát dostala do Spolkového snemu.