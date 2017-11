Litva prijala svoju verziu "Magnitského zákona"

„Pre návrh hlasovalo 91 poslancov,“ napísala agentúra Interfax, podľa ktorej Litva sa tak po Spojených štátoch, Estónsku a Kanade stala štvrtou krajinou, ktorá prijala takú právnu normu, označovanú ako Magnitského zákon.

„Samozrejme budeme nútení odpovedať na ďalší nepriateľský krok Litvy a zakážeme vstup do Ruska niekoľkým nežiaducim osobám z tejto krajiny. Uchádzačov o túto rolu je tu veľa,“ povedal ruský veľvyslanec Alexander Udalcov.

"Je to zásadný zákon, ukazujúci našu úctu k ľudským právam najmä v Rusku, pretože je pomenovaný po človeku, ktorý sa snažil chrániť Rusko pred okrádaním rozpočtu a občanov a za to ho zlikvidovali tí, ktorí kradli. Je to vyjadrenie rešpektu k Rusku a k ruskej demokratickej budúcnosti, "uviedol konzervatívny poslanec Emanuelis Zingeris podľa serveru Delfi.

Zákon je pomenovaný po mladom ruskom právnikovi v službách zahraničného investičného fondu Sergejovi Magnitskom, ktorý ruských policajných a justičných pracovníkov obvinil z rozsiahlych defraudácií predtým, ako v roku 2009 zomrel za nejasných okolností v moskovskej väzobnej väzení.

Podobný zákon má aj USA a Kanada

Washington po smrti právnika prijal zákon znemožňujúci vstup do krajiny a prístup k americkému bankovému systému ľuďom, ktorí sú za jeho smrť zodpovední. K sankciám sa tento mesiac pripojila aj Ottawa. Na čiernej listine sa tak ocitol napríklad šéf ruskej tajnej služby FSB Alexander Bastrykin. Moskva v reakcii prakticky ihneď schválila zoznam kanadských činiteľov, ktorým zakazuje vstup na ruské územie.

Litovský zákon, ktorý poslanci prijali práve na výročie Magnitského smrti a ktorý má platiť od Nového roka, počíta s možnosťou zakázať cudzincom vstup do krajiny až na päť rokov, ak je dotyčný vážne podozrivý, že sa v cudzine dopustil ťažkých či veľmi ťažkých zločinov, porušujúcich ľudské práva a slobody, korupcia, pranie peňazí či sa nejako podieľal na týchto zločinoch. O zákaze má na návrh ministra zahraničia rozhodovať minister vnútra. Zákon umožňuje neinformovať cudzinca o zaradení do zoznamu nežiaducich osôb, ak by to poškodilo národnú bezpečnosť, obranu či verejnú bezpečnosť.