Iránci v USA nemôžu kvôli sankciám pomôcť obetiam zemetrasenia

Niektoré z protiíránských sankcií mohli byť uvoľnené, keď Irán v roku 2015 podpísal dohodu o obmedzení svojho jadrového programu. Americké sankcie staršieho dátumu, zavedené po obsadení amerického veľvyslanectva v Teheráne za iránskej revolúcie z roku 1979, však stále platia. Zhruba miliónu Iráncov žijúcim v USA bránia zaslať peniaze do Iránu.

Iránsky minister zahraničia Mohammad Džavád Zarifa po zemetrasení povedal, že Irán zatiaľ zahraničnú pomoc nepotrebuje a je schopný si poradiť sám.

Americký prezident Donald Trump sa ku katastrofe v Iráne nevyjadril. V minulosti americké ministerstvo financií v prípade podobnej katastrofy v Iráne dočasne sankcie uvoľnilo. Urobilo to najmä v roku 2003 za vlády Georgea Busha, keď si zemetrasenie v Bamum na juhu Iránu vyžiadalo životy 26 000 ľudí, aj keď Bush predtým Irán zaradil k osi zla, teda štátom podporujúcim terorizmus.

Banky sa neodvažujú prevádzať peniaze

Tentoraz ministerstvo financií vo vyhlásení zaslanom agentúre AP zemetrasenie označilo za tragédiu a oznámilo, že umožňuje vybraným americkým organizáciám zaslať do Iránu potraviny, lieky a oblečenie. Tieto organizácie môžu tiež poslať do Iránu ročne až 500 000 dolárov. No to, či ministerstvo dočasne zruší sankcie, úrad neodpovedal.

Bez toho sa banky neodvážia prevádzať peniaze, pretože tresty za porušenie sankcií sú vysoké a pokuty za to astronomické. Trita Parsi, ktorý stojí na čele iránsko-americkej rady, povedal, že jedna banka poradila, že „najlepšie, ako teraz dostať peniaze do Iránu, je napchať ich do kufra a odletieť s ním do Teheránu“. „Banky z prevodov peňazí zarábajú, ak to odmietajú urobiť, znamená to, že sa veľmi boja,“ povedal Parsi.

Agentúra IRNA tvrdí, že nedeľné zemetrasenie neprežilo 530 ľudí, iné iránske médiá hovoria o 432 mŕtvych. Rozdiel sa dá podľa AP vysvetliť tým, že v mnohých postihnutých dedinách ľudia pochovávali mŕtvych, bez toho aby si od úradov vyžiadali úmrtné listy. Zranenia utrpelo vyše 9000 ľudí. V Iraku je deväť obetí a 550 zranených. Po nedeli oblasť postihlo 400 následných otrasov, ľudia zo zničených domov sa boja vrátiť, takže mnohí spia vonku v stanoch a neodvažujú sa ani zájsť si do domov pre veci.