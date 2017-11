Pred súd v Belgicku sa postaví pätica bývalých členov katalánskej vlády

Belgický sudca si vypočuje argumenty prokuratúry aj obhajcov a potom bude mať lehotu desiatich dní na vynesenie verdiktu. Očakáva sa, že sudca vyhovie žiadosti španielskeho súdu a päticu obvinených vydá. Do Španielska sa ale zrejme politici nevrátia skôr ako v januári, keďže ich advokáti už dali najavo, že sa proti vydaniu odvolajú.

Puidgemont a exministri Lluís Puig, Clara Ponsatíová, Meritxell Serretová a Toni Comino sú v Belgicku necelé tri týždne. Odišli tam potom, čo španielska prokuratúra obvinila celú katalánsku vládu zo vzbury. Časť ministrov, ktorých predtým Madrid odvolal kvôli ich snahám o nezávislosť Katalánska, už predstúpila pred súd v Španielsku pred dvoma týždňami a odvtedy sú vo väzení neďaleko Madridu.

Na rozdiel od španielskej sudkyne, ktorá osem exminister poslala do väzby bez možnosti kaucie, belgický súd ponechal päticu katalánskych politikov na slobode a ani kauciu nepožadoval. Zdôvodnil to tým, že neexistujú dôvody, pre ktoré by sa vyhýbali súdnemu procesu. Kým belgická justícia nerozhodne o ich vydaní do Španielska, musia sa však Katalánci zdržiavať na nimi udanej adrese, musia byť k dispozícii na telefóne a každé ráno musia hlásiť polícii, či sa chystajú opustiť miesto pobytu.

Obvinených čaká sťažená kampaň

Kvôli podpore snáh o vyhlásení nezávislého Katalánska sú v Španielsku súdení aj bývalí členovia katalánskeho regionálneho parlamentu, ktorí sa väzobnej väznici vyhli zaplatením kaucie. Ich kauzu má na starosti iný sudca než v prípade exministrov.

K odvolaniu katalánskej vlády a rozpustenie katalánskeho parlamentu pristúpil Madrid so súhlasom španielskeho Senátu koncom októbra potom, ako katalánsky parlament schválil rezolúciu o nezávislosti. Centrálna vláda potom prvýkrát v štyridsaťročnej histórii demokratického Španielska prevzala priamu správu autonómnej oblasti.

Katalánsko bude Madrid riadiť minimálne do decembrových regionálnych volieb, v ktorých zamýšľa kandidovať aj niekoľko exministrov a tiež expremiér Carles Puigdemont. Všetci ale budú mať sťaženú možnosť viesť kampaň, hoci uväznení exministri by mohli podľa denníka El País dostať výnimočné povolenie k vychádzkam, čo španielsky zákon umožňuje. Môžu tiež využívať sociálne siete, vrátane zverejňovania vi­deí.