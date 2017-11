Zverejnili ďalších 10 744 materiálov súvisiacich s atentátom na prezidenta Kennedyho

Americký národný archív v piatok zverejnil ďalších 10 744 materiálov zo záznamov FBI, ktoré súvisia s atentátom na prezidenta John F. Kennedyho v roku 1963. Je to už piate sprístupnenie podobných dokumentov v tomto roku.

Archív informoval, že 8 336 materiálov zverejňujú úplne a 2 408 čiastočne, pričom 144 sa dostane na verejnosť úplne po prvý raz.

Dokumenty zverejnili na základe zákona, ktorý 26. októbra 1992 podpísal prezident George H.W. Bush. Ten nariaďuje, aby všetky materiály súvisiace s atentátom po 25 rokoch zverejnili, ak prezident nerozhodne, že by to ohrozilo spravodajské služby, vojenské operácie či zahraničné vzťahy. Minulý mesiac pritom americký prezident Donald Trump oznámil, že neodtajní všetky zapečatené informácie s tým, že „nemá na výber“, pretože by to podľa neho mohlo „nezvratne poškodiť“ národnú bezpečnosť Spojených štátov.

Trump na žiadosť CIA a FBI rozhodol, že ponechá v utajení stovky materiálov o atentáte na Kennedyho a dá ich zatiaľ na šesť mesiacov do „karantény“, pričom počas tohto obdobia ich budú ďalej skúmať.