Poľský 'disidentský' kňaz má opäť zákaz vyjadrovať sa v médiách

Je snáď Sejm viac kresťanský, keď tam visí kríž? Občas sa mi chce povedať: Ježiš, radšej sa nepozeraj. Adam Boniecki

Poľský duchovný a novinár Adam Boniecki, ktorý dlhé roky riadil poľské vydanie vatikánskeho denníka l'Osservatore Romano, než sa stal šéfredaktorom prestížneho katolíckeho časopisu Tygodnik Powszechny, má opäť zakázané vyjadrovať sa v médiách.

Stalo sa tak potom, čo rečnil na pohrebe Poliaka, ktorý sa minulý mesiac upálil vo Varšave na protest proti terajšej konzervatívnej vláde, napísal v sobotu opozičný denník Gazeta Wyborcza.

Piotr videl ostro aj to, čoho si väčšina nevšimne

Bonieckého nadriadený mu odobral povolenie vyjadrovať sa v médiách „pre duchovné dobro veriacich“, ktorí sa po Bonieckého vyjadreniach „mohli cítiť zmätení ohľadom cirkevného učenia o morálnom hodnotení samovraždy, alebo dokonca pohoršení“.

Na pohrebe Piotra Szczensného, ​​ktorý sa zapálil 19. októbra v centre Varšavy na protest proti porušovaniu občianskych slobôd a demokracie a ktorého provládne médiá označujú za „obeť totálnej opozície“, Boniecki povedal, že „Piotr bol z tých ľudí, ktorí vidia ostro aj to, čoho si väčšina nevšimne, a cíti otrasy, ktoré veľa ľudí nevníma, a vidí príznaky katastrofy – veril, že môže varovať, a vedel, že to musí urobiť.“

Boniecki navyše na sociálnych sieťach podporil sexuálne menšiny, „hoci ich počínanie je v úplnom rozpore s morálnym učením Cirkvi“, uviedol tajomník Kongregácie kňazov mariánov a dodal, že preto boli podniknuté príslušné kroky k potrestaniu kňa­za.

Kríže po celej krajine? Ničo to neznamená

Gazeta Wyborcza pripomenula, že Bonieckému bol až tento rok v lete zrušený predchádzajúci zákaz vyjadrovať sa v médiách, ktorým bol postihnutý v roku 2011.

Stalo sa tak potom, čo hovoril o „nešťastnom“ zavesení kríža v Sejme (teda v poľskej poslaneckej snemovni), o klerikalizácií verejného života a tiež sa pozastavovali nad tým, že Vratislavský biskup označil populárneho rockera ako „kacíra, satanistu a milovníka stelesneného zla“ .

„Vôbec neverím, že ak sa aj po celej krajine vyvesia kríže, tak to zabráni sekularizácii. Nemá to väčší význam, nič to neznamená. Je snáď Sejm viac kresťanský, keď tam visí kríž? Občas sa mi chce povedať: Ježiš, radšej sa nepozeraj,“ vyhlásil Boniecki v televízii pred šesťročným zákazom vyjadrovať sa.