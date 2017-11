Americký generál by Trumpa neposlúchol. Rozkaz k jadrovému útoku by nevykonal

Šéf amerického strategického veliteľstva generál John Hyten by odmietol začať jadrový úder na základe rozkazu prezidenta Donalda Trumpa v prípade, že by tento akt bol „nezákonný“. Armádny veliteľ, ktorý je zodpovedný za jadrový arzenál Spojených štátov, to uviedol na medzinárodnom bezpečnostnom fóre v kanadskom Halifaxe, napísala agentúra Reuters.

Hyten tak reagoval na utorňajšiu debatu amerických senátorov z radov demokratov i republikánov o právomoci prezidenta v prípade jadrovej vojny. Penzionovaný generál Robert Kehler, bývalý šéf strategického veliteľstva, na schôdzi zahraničného senátneho výboru pritom v utorok vyhlásil, že armáda môže odmietnuť rozkaz, ktorý považuje za nezákonný. Platí to podľa neho aj pre rozkaz na zasadenie jadrového úderu. Nie je vraj ale jasné, ako by takáto procedúra v praxi vyzerala.

„Povedal by som: ‚Pán prezident, je to nezákonné.‘ A hádajte, čo urobí on. Povie: ‚Čo je nezákonné?‘ My potom prídeme s rôznymi spôsobmi, ako reagovať na akúkoľvek situáciu, takto fungujeme,“ povedal generál Hyten na bezpečnostnom fóre. Pentagon jeho vyjadrenia zatiaľ nekomentoval.

Trumpove rázne vyhrážky v poslednej dobe mierili hlavne na severokórejský režim, ktorý by v budúcnosti mohol územie USA ohrozovať strategickými raketami s jadrovou hlavicou. Pred týždňom americký prezident povedal, že „éra strategickej trpezlivosti“ so Severnou Kóreou je preč. Podľa niektorých demokratických senátorov však Trumpove chaotické rozhodovanie môže viesť k zasadeniu jadrového úderu v rozpore s národnými záujmami USA.