Rusko nemá peniaze na vyplácanie penzií, hovorí bývalý minister

V ruskom dôchodkovom účte zíva ohromná diera, peňazí na výplatu dôchodkov niet. V rozhovore pre ruský denník Argumenty a fakty to uviedol bývalý ruský vicepremiér a bývalý minister financií Alexej Kudrin.

Vek odchodu do dôchodku je v Rusku najnižší v Európe (55 rokov pre ženy a 60 rokov pre mužov).

Vláda sa roky nemá k reforme, pretože konzervatívni dôchodcovia predstavujú značnú voličskú silu, ktorá plne stojí za súčasným prezidentom Vladimirom Putinom. Za posledných sedem rokov sa výdavky na dôchodky zvýšili o 2,5 bilióna rubľov (asi 39 miliárd eur), teda tri percentá hrubého domáceho produktu.

To je rovnaká suma, akú krajina vynakladá na školstvo. „Ide aj o to, že aby sme mohli vyplatiť súčasné dôchodky, musíme si odpustiť investície do školstva, zdravotníctva, nových dopravných spojov a budúcnosti našich detí,“ varoval Kudrin.

V roku 2016 vláda prvýkrát nevalorizovala všetky dôchodky a príjemcom vyplatila len jednorázovo 5 000 rubľov (asi 71 eur). Uvažuje, že obmedzí výplaty dôchodkov tým ľuďom, ktorí si privyrábajú. S navýšením povinného počtu odpracovaných rokov na priznanie nároku na dôchodok ale podľa poľského denníka Rzeczpospolita ruské ministerstvo práce nepočíta.

Podľa ruského štatistického úradu Rosstat je medzi 146,8 milióna Rusmi 45,7 milióna dôchodcov. A ich počet sa z roka na rok zvyšuje. V roku 2011 ich bolo ešte o štyri milióny menej.

Priemerný ruský dôchodok patrí k najnižším v Európe. Začiatkom roku 2017 predstavoval 12,4-tisíca rubľov (asi 180 eur). Jeho reálna hodnota sa od roku 2015 znižuje, vlani to bolo len 96,6-percenta roka predchádzajúceho, píše Rzeczpospolita.