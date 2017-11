Líbya prešetrí predaj migrantov do otroctva

Líbyjská vláda prešetrí prípady predaja do otroctva na svojom území. Oznámil to podpredseda líbyjskej vlády národnej jednoty podporovanej OSN Ahmed Metig. Reaguje tak na dokument televízie CNN z minulého týždňa o zotročovaní utečencov smerujúcich do Európy.

Metig vyjadril po odvysielaní dokumentu na facebooku znepokojenie nad tým, že sa „znovu objavil obchod s otrokmi na predmestí Tripolisu“. Oznámil, že vymenuje vyšetrovaciu komisiu, ktorá pomôže dostať vinníkov pred súd.

Americká televízia zdokumentovala dražby migrantov v Líbyi. Na záberoch zlej kvality zhotovených mobilným telefónom sú dvaja mladí muži. Hlas ponúka „veľkých a silných chlapcov vhodných pre prácu na farme“. Novinárka následne vysvetlí, že títo muži sa predávajú za 1200 líbyjských dinárov, teda 400 dolárov za každého (asi 340 eur).

Reportáž vyvolala pobúrenie v afrických krajinách a OSN. V Paríži v sobotu túto situáciu odsúdila na demonštrácii asi tisícka ľudí, uviedlo podľa agentúry AFP tunajšie policajné riaditeľstvo. Od pádu režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 využívajú tunajšieho bezpečnostného vákua a úplnej beztrestnosti prevádzači. Do 300 kilometrov vzdialeného Talianska sa snažia dostať desiatky tisíc ľudí.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) priplávalo do Európy od tohtoročného 1. januára zhruba 156 000 migrantov a utečencov, (vlani v rovnakom období to bolo 341 000 ľudí). Z toho 73 percent pristálo v Taliansku. Asi 3 000 ľudí na ceste zahynulo.