Jamajská koalícia stroskotala, Nemecku hrozia predčasné voľby

Nemecko tak nezažije prvýkrát tzv. jamajskú koalíciu, ktorá ešte na nemeckej politickej scéne nebola. Jamajská sa nazývala podľa príbuznosti farieb rokujúcich strán – CDU/CSU, FDP a zelených – s jamajskou vlajkou.

Podľa niektorých pozorovateľov by v nich už znovu nemusela kandidovať Angela Merkelová (CDU) za kancelárku.

Šéf nemeckej FDP Christian Lindner a člen strany Wolfgang Kubicki medzi novinármi počas rozhovorov o vzniku vládnej koalície. Rokovania stroskotali, Nemecku hrozia predčasné voľby. Autor: Reuters, Hannibal Hanschke

O ukončení sondovacích rozhovorov tesne pred polnocou informoval novinárov šéf FDP Christian Lindner, podľa ktorého sa stranám nepodarilo nájsť spoločnú cestu k modernizácii krajiny, ani dostatočnú vzájomnú dôveru.

„Je lepšie nevládnuť, než vládnuť zle,“ uviedol.

Štvorici strán sa podľa neho nepodarilo vyriešiť niekoľko sporných otázok. Ani nedeľné vyjednávanie, ktoré bolo dopredu označované za posledné, neprinieslo potrebný posun. Medzi najspornejšie otázky patrila migrácia a ochrany klímy.

Merkelová: Mohli sme sa dohodnúť

Nemecká kancelárka a šéfka CDU Angela Merkelová je presvedčená, že rokujúce strany sa mohli dohodnúť na vzniku vlády. Rozhodnutie FDP ukončiť rozhovory o novej koalícii ľutuje. Uviedla to na nočnej tlačovej konferencii v Berlíne.

„Myslíme si, že sme boli na ceste, na ktorej sme mohli dosiahnuť zhodu,“ povedala Merkelová obklopená svojimi spolustraníkmi. Týka sa to podľa nej aj oblasti migrácie, ktorá bola predmetom najväčších sporov. CDU/CSU podľa kancelárky urobila všetko pre to, aby vláda mohla vzniknúť. Na celonemeckej úrovni by v tomto zložení bola prvá.

O ukončení rozhovorov o vláde bude teraz informovať prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Ako presne budú vyzerať budúce týždne, Merkelová zatiaľ nevie povedať.

Konzervatívna únia je podľa nej pripravená ďalej niesť zodpovednosť za Nemecko.

Nemecká kancelárka a šéfka CDU Angela Merkelová po stroskotaní rokovaní o koalícii uviedla, že sa strany mohli dohodnúť. Autor: SITA/AP, Michael Sohn

Predseda CSU Horst Seehofer na tlačovej konferencii uviedol, že bol počas posledného nedeľňajšieho rokovania dlho presvedčený, že sa nakoniec podarí nájsť kompromis. Pri mnohých témach sa podľa neho strany výrazne priblížili a zhoda bola v dosahu. „Je to škoda,“ povedal na krok slobodných demokratov. Merkelovej poďakoval za spôsob, akým viedla rozhovory.

Zelení: FDP bola dopredu pripravená

Ostatné strany rokujúce o novej vláde podľa politika Zelených Jürgena Trittina vyhlásenie FDP sledovali v televízii. Trittin aj podpredsedníčka CDU Julia Klöcknerová vyjadrili presvedčenie, že slobodní demokrati boli na prerušenie rozhovorov dopredu pripravení. Podľa Klöcknerovej by navyše bolo slušné, aby o neúspechu rozhovorov informovali všetky strany spoločne.

Kritika CDU a Zelených, ktorí pochválili Merkelovú za snahu neustále hľadať kompromisy, zodpovedá informáciám, ktoré sa z kuloárov objavovali v posledných dňoch. FDP podľa nich napríklad v otázke migrácie výrazne pritvrdila svoj postoj, čím podľa niektorých zablokovala možnú dohodu v tejto otázke.

Angela Merkelová na tlačovej konferencii po rokovaniach o vytvorení koalície. Napriek krachu rokovaní je CDU podľa nej pripravená naďalej niesť zodpovednosť za Nemecko. Autor: Reuters, Hannibal Hanschke

Hrozia predčasné voľby

Spolkovej republike teraz hrozia predčasné voľby, pretože sociálni demokrati (SPD) odmietajú účasť vo vláde a žiadna ďalšia iná koalícia nepripadá do úvahy.

Aj napriek doterajšiemu kategorickému postoju SPD však pozorovatelia očakávajú, že Merkelová sa pokúsi osloviť sociálnych demokratov a prehovoriť ich k pokračovaniu doterajšej vládnej spolupráce.

Ak sa jej to nepodarí, existuje ešte teoretická možnosť vzniku menšinovej vlády, s ktorou ale nikto nepočíta. V dejinách spolkovej republiky žiadna taká vláda doteraz nevznikla.

Najpravdepodob­nejším variantom sú tak teraz predčasné voľby, aj keď prakticky si ich žiadna z parlamentných strán neželá. Mohli by viesť k posilneniu protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AFD) a taktiež by nemuseli priniesť žiadne ďalšie koaličné možnosti.