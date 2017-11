Lavrov: Haleyová vedome klame!

V noci na sobotu vetovalo Rusko návrh, tentoraz predložený Japonskom, o predĺžení misie vyšetrujúcej chemické útoky v Sýrii o 30 dní. Moskva už vo štvrtok vetovala americký návrh na predĺženie misie. Podľa Rusov už pred hlasovaním sa vedelo, že ho Moskva odmietne, pretože podľa nej návrhu USA „chýbala vyváženosť“. Terajší mandát vyšetrovateľov OSN sa skončil v piatok.

„Rusko plytvá naším časom,“ reagovala veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová. Na druhej strane šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov rovnako nediplomaticky reagoval na jej tvrdenie, podľa ktorého v snahe konzultovať obsah amerického návrhu sa neúspešne usilovala zastihnúť ruského kolegu v OSN Vasilija Nebenziu. „Je to vedomé klamstvo!“ vyhlásil Lavrov.

Zároveň upozornil, že „pravdepodobne sme svedkami nového javu v medzinárodných vzťahoch, keď existujú nielen fejkové informácie, ale aj fejková diplomacia“. V Bielom dome vyvolali Lavrovove slová neskrývané „rozčarovanie“.

„Je to ďalší prípad, keď svetový líder, špičkový diplomat, hovorí čosi odporné, smiešne. Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ reagovala Heather Nauertová, hovorkyňa ministerstva zahraničia USA, citovaná agentúrou Reuters, na otázku novinárov.

Obraz pri hlasovaní v BR OSN o predĺžení misie vyšetrujúcej chemické útoky v Sýrii je vždy rovnaký. Mení sa iba navrhovateľ rezolúcie a počet hlasov proti, za a tých, čo sa zdržali. Najnovšie veto Moskvy bolo už jedenáste od začiatku sýrskeho konfliktu v roku 2011.

„Rusko a Čína považujú navrhované rezolúcie za politicky motivované. Chýbajú v nich skutočné fakty,“ pokúsil sa poodkryť pozadie pingpongu iba navonok zapáchajúceho chémiou ruský politológ Igor Nikulin. Podľa neho Američania sa zo všetkých síl usilujú zotrvať v Sýrii pod vymyslenými zámienkami.

„Donedávna odmietali odísť, lebo vraj nie je ešte porazený tzv. Islamský štát, a dnes zase vraj ešte stále nie je vyšetrené použitie chemických zbraní v Sýrii,“ dodal Nikulin pre agentúru RIA Novosti.

Pritom podľa ruského ministerstva obrany, ktoré zverejnilo aj videozáznam, v piatok šesť ruských bombardérov Tu-22M3 štartujúcich v Rusku po prelete iránskeho a irackého vzdušného priestoru zlikvidovalo šiestimi päťstokilogramovými bombami objekty sýrskych teroristov neďaleko mesta Al Bukemal v provincii Deir ez-Zor.

Slová politológa Nikulina o politickom pozadí pokračujúceho „chemického pingpongu“ na pôde BR OSN potvrdzuje aj najnovšie vyjadrenie ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenziu, ktorý pripomenul slová v prejave britského kolegu podľa ktorého „v politickom procese v Sýrii niet miesta pre Rusko“.

„Nahlas povedal to, čo si mnohí netrúfajú a kvôli čomu je toto nechutné divadlo s jediným cieľom: spochybniť úlohu Ruska v procese urovnania konfliktu v Sýrii,“ vmietol Nebenzia do tváre odporcom ruského návrhu rezolúcie. Zároveň zopakoval, že ruský projekt ostáva na stole a vraj kto chce skutočne prispieť k riešeniu problému konštruktívnymi pripomienkami, má dvere otvorené. Ibaže zatiaľ USA a stúpenci ich postoja v spomínanom konkrétnom spore opakujú, že

„Damask je zodpovedný a napriek dôkazom odmieta vinu, v čom ho Moskva podporuje“. Pritom, ako pripomínajú viacerí pozorovatelia, stačilo by pri zostavovaní návrhu rezolúcie zobrať za jej základ do úvahy napríklad zistenia inšpektorov OSN ešte z roku 2015, keď Rusko súhlasilo so začatím vyšetrovania.

Inšpektori už vtedy potvrdili, že v 52 prípadoch použili chemické zbrane práve islamskí teroristi z IŠ a z tzv. Frontu an-Nusra, odnože teroristického hnutia Al-Kajdá v Sýrii. Navyše Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) kontrolovala likvidáciu sýrskych chemických zbraní na základe rusko-americkej dohody z roku 2013. Väčšina z nich skončila na palube špeciálneho amerického plavidla kotviaceho v Stredozemnom mori, kde ich likvidovali.

„Zodpovednosť za ukončenie misie vyšetrujúcej chemické útoky v Sýrii nesú USA a štáty, ktoré ich v BR OSN podporujú. Napriek tomu ruská strana je pripravená konzultovať v záujme hľadania východiska pri riešení situácie,“ konštatuje sa o. i. v piatkovom stanovisku ruského ministerstva zahraničia.