SPD naďalej odmieta ísť s Merkelovou do vlády

„SPD nie je náhradné koleso kymácejúceho sa vozu pani Merkelovej,“ povedal podpredseda sociálnych demokratov Thorsten Schäfer-Gümbel. Jeho kolega z vedenia strany Ralf Stegner zase poznamenal, že SPD nemá na pokračovanie veľkej koalície mandát od voličov.

Sociálni demokrati dosiahli v septembrových parlamentných voľbách svoj najhorší výsledok v histórii spolkovej republiky a už v deň volieb sa rozhodli pre odchod do opozície. Zmena postoja by pre nich teda podľa pozorovateľov nebola vôbec jednoduchá, aj keď by početne s CDU / CSU mohli znovu vytvoriť vládu, ktorá by v parlamente mala pohodlnú väčšinu.

Prezident SRN Steinmeier očakáva pripravenosť politikov ďalej rokovať

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier očakáva od politických strán pripravenosť na rozhovory, aby mohla v nasledujúcom období vzniknúť nová vláda. Zodpovednosť, ktorú strany nesú, nemôžu podľa jeho názoru len tak vrátiť voličom. Steinmeier, ktorý môže zohrať kľúčovú úlohu, to v pondelok povedal novinárom po krachu rozhovorov o vláde medzi CDU / CSU, slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými.

„Stojíme pred situáciou, ktorá takmer od 70. rokoch minulého storočia nenastala,“ povedal Steinmeier v súvislosti s tým, že teraz nie je úplne jasné, aká vláda by mohla vzniknúť. Sociálna demokracia (SPD) odmieta opätovne vstúpiť do veľkej koalície s CDU / CSU a žiadna iná realistická väčšinová možnosť po krachu rokovaní CDU / CSU, FDP a Zelených neexistuje.

„Táto zodpovednosť ďaleko prekračuje vlastné záujmy,“ povedal nemecký prezident, podľa ktorého by všetci zúčastnení mali opäť zvážiť svoje vlastné záujmy.

„Všetky politické strany zvolené do Spolkového snemu sú zaviazané k spoločnému blahu, slúžia našim krajinám,“ poznamenal ďalej Steinmeier, ktorý v nadchádzajúcich dňoch bude viesť rozhovory s vedeniami CDU / CSU, FDP a Zelených, ale aj so stranami, pri ktorých nie je podiel na vláde kvôli programovým rozdielom vylúčený. Na mysli mal predovšetkým sociálnych demokratov.

Steinmeier, ktorý podľa ústavy musí navrhnúť federálnemu snemu kandidáta na kancelára, tak jasne ukázal, že sa pokúsi predísť predčasným voľbám, o ktorých sa hovorí ako o najpravdepo­dobnejšej možnosti. Či sa mu to podarí, nie je isté.

Menšinová vláda nemá tradíciu

Merkelová by sa teoreticky mohla pokúsiť vytvoriť vládu menšinovú, s čím ale nikto nepočíta. V dejinách spolkovej republiky žiadna taká vláda doteraz nevznikla a šéfka CDU v minulosti hovorila o tom, že chce, aby kabinet bol stabilný, čo by pravdepodobne nebol prípad menšinovej vlády, ktorá by sa pri schvaľovaní akéhokoľvek zákona musela opierať o podporu opozičných strán. Menšinovú vládu so Zelenými už tiež jasne vylúčila CSU.

Najpravdepodob­nejším variantom sú tak teraz predčasné voľby. Špekuluje sa už dokonca o tom, že Merkelová chce, aby sa uskutočnili 22. apríla. Jej CDU to ale popiera. Väčšina pozorovateľov sa zhoduje, že nové voľby nemusia priniesť žiadne ďalšie koaličné možnosti, tradičné strany majú navyše obavu z ďalšieho posilňovania protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD).

Cesta k predčasným voľbám nie je ľahká. Musela by sa uskutočniť dve kolá hlasovania v Spolkovom sneme, pri ktorých by daný kandidát alebo kandidáti na kancelára nezískali absolútnu väčšinu hlasov. V treťom kole by potom bol zvolený kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov.

Ak by však nezískal absolútnu väčšinu hlasov, čo je v takomto prípade veľmi pravdepodobné, bolo by na prezidentovi, či ho vymenuje za kancelára, alebo či Spolkový snem rozpustí. V takom prípade by sa do 60 dní od rozpustenia parlamentu uskutočnili nové voľby.