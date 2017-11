Poľsku hrozí za výrub v pralese pokuta 100 000 eur denne

Poľsko musí okamžite prestať rúbať v chránenom Bialowiežskom pralese, alebo zaplatí každý deň pokutu 100 000 eur. Rozhodol o tom súdny dvor Európskej únie. Varšava sa až doteraz odmietala príkazu únijového súdu podriadiť a pokračovala v masívnom výrube v poslednom pôvodnom pralese na európskom kontinente, zaradenom do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Úrady prenasledovali aj ochrancovia prírody, ktorí sa ťažbe dreva snažili zabrániť svojimi protestmi. Varšava verdikt označila za „viac ideologický ako vecný“.

Súdny dvor súčasne nariadil Varšave, aby najneskôr do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia informovala Európsku komisiu o prijatých opatreniach, teda aby potvrdila príkaz okamžite prestať s výrubom v pralese, a to až do definitívneho vyriešenia celého prípadu. „Aktívne lesné hospodárenie“ má byť prípustné len v odôvodnených prípadoch, nevyhnutných pre zaistenie bezpečia verejnosti.

Ak by EK konštatovala, že Poľsko naďalej neplní toto rozhodnutie, môže požiadať súd o nové posúdenie. Ak by ten zistil, že výrub pokračuje, nariadi Poľsku, aby komisii zaplatila pokutu vo výške najmenej 100 000 eur denne, poznamenala televízia TVN 24 s tým, že dnešné rozhodnutie súdu je dočasné opatrenie, o ktoré požiadala EK.

„Vysporiadame sa s týmto problémom. To nie je prvý klacek, ktorý hádže Poľsku pod nohy,“ zareagovala v televízii Beata Kempová, šéfka kancelárie premiérky Beaty Szydlové. Verdikt je podľa nej „viac ideologický ako vecný“. Na otázku moderátorky, či si poľská vláda môže dovoliť platiť 100.000 eur denne, odpovedala protiotázkou, či si teda redaktorka želá, aby prales úplne zničil lykožrút.

Stanica na svojom webe uviedla, že súd neriešil podstatu sporu medzi Varšavou a Európskou komisiou, ale zaoberal sa len žiadosťou o okamžitý zákaz výrub ako dočasné opatrenie. Toto rozhodnutie prijal po dvoch zasadnutiach v Luxemburgu, ktorých sa zúčastnil poľský minister ochrany životného prostredia.

Ochrancovia prírody: Lykožrút je zámienka

Poľská vláda koncom júla vyhlásila, že nemieni zastaviť masívne výrub v chránenom Bialowiežskom pralese, hoci jej to nariadil Súdny dvor Európskej únie v predbežnom opatrení. Podľa ministra životného prostredia Jána Szyszka sa rúbe len v záujme ochrany lesa pred lykožrútom.

Podľa Európskej komisie bola ťažba dreva zahájená v príliš veľkom rozsahu a porušuje európske normy na ochranu prírody.

Poľskí i zahraniční ochrancovia prírody považujú ochranu lesa pred lykožrútom za zámienku k zvýšeniu ťažby dreva pre komerčné účely. Petíciu proti intenzívnejšiemu výrubu v unikátnom pralese, kde žije napríklad zubor alebo šesť desiatok ďalších druhov cicavcov, podpísali stovky tisíc Poliakov.

Právna bitka pred Súdnym dvorom EÚ môže trvať mesiace až roky.