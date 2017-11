Nemecká neistota. Je to koniec Merkelovej éry?

Nemecká konzervatívna kancelárka Angela Merkelová oznámila, že koaličné rokovania s liberálmi a so Zelenými stroskotali.

Neočakávaný vývoj bude mať dosah aj na vývoj v Európskej únii, ktorá sa nadychovala k ďalšej integrácii v niektorých oblastiach. A môže dokonca poslať do politického dôchodku ešte nedávno jasne dominujúcu kancelárku Angelu Merkelovú.

Politička sa po hlasovaní, ktoré sa konalo 24. septembra, snažila vytvoriť koalíciu CDU/CSU, liberáli (FDP) a Zelení. Takéto zoskupenie sa podľa farieb zúčastnených strán čiernej, žltej a zelenej nazýva Jamajka. Lenže rozhovory subjektov v noci z nedele na pondelok stroskotali. Liberáli odišli od rokovacieho stola. Po tomto kroku FDP sú všetky možnosti otvorené. Merkelová sa môže pokúsil poskladať koalíciu so sociálnymi demokratmi, ktorí to však po voľbách a aj v pondelok odmietli. V hre je aj menšinová vláda alebo dokonca predčasné voľby. SPD vyhlásila, že sa ich nebojí. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) zase žiada odstúpenie Merkelovej z postu kancelárky.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo vyhlásení odmietol predčasné voľby. Vyzval strany na zodpovedné správanie sa. Dá sa to hodnotiť aj ako pokus zapôsobiť na SPD, aby predsa len zvážila svoj postoj k možnej koalícii z CDU/CSU. Steinmeier bol sociálny demokrat predtým, ako ho parlament zvolil za hlavu štátu.

Nepríjemná situácia

"Od začiatku bolo jasné, že rokovania budú veľmi zložité. Vo viacerých oblastiach boli partneri z rôznych strán politického spektra. Bol dôvod na obavy, že rozhovory sa neskončia úspechom. Ešte sa len uvidí, či je to koniec Merkelovej éry. Ale je to možné,“ reagovala pre Pravdu Imke Henkelová, odborníčka na Nemecko z katedry žurnalistiky na Lincolnskej univerzite v Anglicku.

"Bez ohľadu na to, čo ďalej Merkelová urobí, Nemecko sa stalo novým európskym problémom. Očakávania, že pod vedením kancelárky bude krajina vypočítateľná a stabilná, už jednoznačne neplatia,“ napísala Judy Dempseyová, berlínska analytička z Carnegieho asociácie pre medzinárodný mier.

Nemecko aj bez dohody o vláde musí fungovať na medzinárodnej úrovni. Už v polovici decembra má Európska rada potvrdiť či odmietnuť posun do ďalšieho kola rokovaní o brexite či definitívne odklepnúť prehĺbenie európskej spolupráce v oblasti obrany. Hoci časť týchto procesov je formálna, k atmosfére neprispieva nemecká neistota. Rozhovory, dohody a rokovania o budúcom jadre EÚ asi budú musieť počkať.

"Koniec koaličných rozhovorov je tiež rana pre francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho snahy o reformu EÚ, ktoré sa mali uskutočniť v nasledujúcich mesiacoch. S vládou, ktorá je len poverená riadením, Nemecko v tejto chvíli nebude robiť žiadne zásadné rozhodnutia o vážnych veciach. Berlín ich bude odkladať,“ reagoval pre Pravdu Pepijn Bergsen, analytik organizácie Economist Intelligence Unit.

"Nemecká neistota dostala Európu do nepríjemnej situácie. EÚ sa v najhorších krízach spoliehala na Merkelovú. Teraz mala nová nemecká vláda spolu s Macronom priniesť energiu a víziu pre ďalekosiahle reformy. Zrazu je však všetko nejasné. Dokonca je neistá aj budúcnosť Merkelovej, ktorá ešte pred niekoľkými mesiacmi vyzerala ako pilier stability,“ uviedol pre Pravdu Paul Hockenos, politický analytik žijúci v Berlíne.

Tie isté rokovania?

Merkelová bola doteraz známa tým, že sa na nemeckej a európskej úrovni snažila hľadať kompromisy. Hoci neraz hrala aj tvrdú hru, politické smerovanie krajiny skôr posunula do centristických pozícií. Podľa nemeckých médií ju odchod liberálov z rokovaní skutočne prekvapil. Nabúrali tým heslá, s ktorými išla Merkelovej CDU do nedávnych volieb. Teda, že Nemecko pod vedením kancelárky predstavuje v rozbúrenom svete ostrov stability.

Politička si dobre uvedomuje, že minimálne navonok teraz jej krajina tak nevyzerá. "Je to deň, v ktorom by sme sa prinajmenšom mali zásadne zamyslieť nad budúcnosťou Nemecka. Ako kancelárka, poverená kancelárka, urobím všetko preto, aby som zaistila, aby v nasledujúcich náročných týždňoch pokračovalo dobré riadenie tejto krajiny,“ vyhlásila Merkelová pre médiá. FDP sa pod vedením Christiana Lindnera ukázala ako strana, ktorá zatiaľ nie je ochotná robiť väčšie kompromisy. Liberáli možno mysleli aj na poučenie z rokov 2009 až 2013, keď boli v koalícii z CDU/CSU. Vo vláde hrali druhé husle a v ďalších voľbách vypadli z parlamentu. Zdá sa, že FDP je momentálne ochotná riskovať aj politickú krízu. Lindner spomenul oblasti ako daňové zákony a vzdelávanie ako dôvod ukončenia koaličných rokovaní. Ale v hre boli zjavne aj migrácia a klimatická a energetická politika. Liberáli sú naklonení uzavretiu systému pre migrantov a menej ambicióznym ekologickým cieľom.

V prípade, že by situácia dospela až k predčasným voľbám, Henkelová sa obáva posilnenia AfD. "Ľudia budú unavení z koaličných rokovaní. SPD voličov práve nepriťahuje a Ľavica k sebe láka menej protestných voličov. Na druhej strane nikto nepôjde do vlády s AfD. Nové voľby by tak priniesli pravdepodobne ešte zložitejšie rokovanie medzi partnermi, ktorí sa práve nedokázali dohodnúť,“ vysvetlila Henkelová.