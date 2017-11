Mugabe stále nevie odísť

Obyvateľka Harare prechádza okolo kresby Roberta Mugabeho na múre. Už 93-ročný prezident Zimbabwe včera odmietol ultimátum na dobrovoľný odchod z funkcie, ktorý mu dala vládna strana. Autor: SITA/AP, Tsvangirayi Mukwazhi

Politická kríza v hospodársky rozvrátenej krajine, kde minulý týždeň dočasne prevzala moc armáda, ktorá drží Mugabeho v domácom väzení, pokračuje.

Mugabe sa podľa zdrojov CNN už pripravoval na rezignáciu. Výmenou za to mal údajne spolu s manželkou Grace získať úplnú imunitu. Napriek tomu v ohlásenú hodinu demisiu nepodal. Vládna strana ZANU-PF preto začala proces zosadenia hlavy štátu v parlamente.

Mugabeho, ktorého už predtým odvolala z vedenia strany, označila za pôvodcu politickej nestability. Hlava štátu podľa vyhlásenia vládnej strany nerešpektuje právny štát a je zodpovedná za hospodársky úpadok krajiny v uplynulých 15 rokoch. Parlament, ktorý má rozhodovať o odvolaní prezidenta, zasadne v utorok. Hlasovanie o zosadení prezidenta sa očakáva v stredu.

Veterán vojny za nezávislosť a najstaršia hlava štátu vo svete Mugabe prišiel o popularitu už dávnejšie. Pozemkovou reformou na prelome tisícročí spôsobil v kedysi prosperujúcej africkej krajine hospodársky rozvrat a jednu z najväčších hyperinflácií v dejinách, chudobu a nezamestnanosť. Na obľúbenosti mu nepridala ani jeho druhá žena Grace pre jej výstredný štýl a vulgárnosť. Tá mala navyše záujem o nástupníctvo po Mugabem.

Spor o nástupníctvo sa vyostril nedávno po odvolaní prvého viceprezidenta 75-ročného Emmersona Mnangagwu. Mnangagwa, bývalý šéf tajnej polície prezývaný Krokodíl, patrí spolu s Mugabem k veteránom vojny za nezávislosť, ktorí si aj po takmer 40 rokoch udržiavajú vplyvné pozície vo vláde a silových zložkách krajiny. Po odvolaní Mnangagwu z pozície viceprezidenta sa preto rozhodli zasiahnuť – Mugabeho od stredy držia v domácom zajatí. Mnangagwa bol dlho považovaný za nástupcu Mugabeho a vládna strana ho teraz vymenovala za svojho dočasného predsedu.

Armáda odmieta, že šlo o prevrat, od Mugabeho podobne ako vládna strana žiadala dobrovoľný odchod. Šéf vplyvných veteránov Chris Mutsvangwa v pondelok vyhlásil, že sa obráti na súd, aby postup armády proti prezidentovi legalizoval.

Ľudia protestovali

Obyvateľov krajiny zároveň vyzvali, aby vyšli do ulíc. „Nikto neodíde domov, kým neodíde Mugabe. Mugabe bol pri moci 37 rokov a už by ju nemal mať ani 37 sekúnd,“ vyhlásil Mutsvangwa. Tisíce ľudí demonštrovali za Mugabeho odstúpenie aj cez víkend. Študenti univerzít sa zas rozhodli bojkotovať skúšky. Je to protest proti tomu, že Grace Mugabeovej stačili dva mesiace na to, aby získala doktorát.

O Mugabeho odvolaní by sa mohlo rozhodnúť v stredu. Podľa agentúry AFP väčšina poslancov vládnej strany i opozície je jeho odvolaniu naklonená. Avšak Mugabe akoby to ignoroval, cez svoj sekretariát zvolal na utorok pravidelné týždňové zasadnutie kabinetu. Či sa uskutoční, je otázne. Minister pre školstvo, ktorého vládna strana tiež vylúčila zo svojich radov, napríklad cez Twitter oznámil, že je „mimo krajiny“ podobne ako najmenej 50 ďalších bývalých vysokopostavených členov strany.

Šéf najväčšej opozičnej strany Morgan Tsvangirai zatiaľ vyzval na rokovanie všetkých strán, aby sa dohodli na ďalšom spoločnom postupe. Na prezidentské voľby, ktoré sú plánované na budúci rok, by podľa neho malo dohliadať medzinárodné spoločenstvo. Do Zimbabwe vycestoval aj bývalý prezident Zambie Kenneth Kaunda, aby sa Mugabeho pokúsil presvedčiť na demisiu.