Súd v Kalifornii zablokoval časť platnosti Trumpovho migračného dekrétu

Federálny sudca v Kalifornii trvalo zablokoval časť nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktoré upiera federálne dotácie takzvaným azylovým mestám, ktoré sú ústretové k nelegálnym prisťahovalcom. Predbežné opatrenie v tomto zmysle vydal sudca William Orrick už v apríli a Trumpova vláda sa proti jeho rozhodnutiu následne odvolala. Verdikt sa týka kalifornských miest San Francisco a Santa Clara, ktoré sa na súd obrátili s tým, že Trumpove nariadenie je protiústavné.

Sudca Orrick v pondelok zamietol odvolanie americkej vlády s tým, že Trump nemôže stanovovať nové podmienky pre rozdeľovanie dotácií, pretože toto rozdeľovanie je v kompetencii Kongresu, nie prezidenta.

Právny zástupca San Francisca Dennis Herrera uviedol, že rozhodnutie je „víťazstvom amerického ľudu a vlády zákona“. „Prezident Trump si môže tweetovať, čo ho napadne, ale nemôže si z vlastnej vôle prisvojovať nové právomoci,“ dodal Herrera vo vyhlásení.

Takzvané azylové mestá sú mestá, ktoré ústretovo pristupujú k prisťahovalcom, ktorí sa v USA zdržiavajú nelegálne. Najčastejšie sa to prejavuje tým, že nijako nepátrajú v minulosti migrantov a odmietajú ich internovať, ako to po nich požadujú americké imigračné úrady. Trump vydal exekutívny príkaz o prerušenie poskytovania vládnych peňazí radniciam, ktoré odmietajú spolupracovať s imigračnými úradmi krátko po svojej inaugurácii tento rok v januári. Nariadenie ale podľa niektorých miest odporuje ústave USA, konkrétne desiatemu dodatku, ktorý stanovuje, že právomoci, ktoré neprislúchajú federálnej vláde, by mali mať jednotlivé štáty. Podobne ako San Francisco a Santa Clara sa dekrétu vzopreli i ďalšie azylové mestá ako New York, Los Angeles alebo Chicago.

„Okresný súd prekročil svoje právomoci, keď zakázal prezidentovi poverovať členov svojej vlády presadzovaním existujúcich zákonov,“ uviedol v reakcii na pondelkový verdikt súdu hovorca amerického ministerstva spravodlivosti Devin O'Malley. „Ministerstvo spravodlivosti obháji právo prezidenta riadiť orgány výkonnej moci,“ dodal.