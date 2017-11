Iránsky prezident Rúhání povedal, že IS skončil

Iránsky prezident Hasan Rúhání povedal, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) skončila. Irán je účastníkom bojov v Sýrii, kde stojí na strane tamojšej vlády, a podporuje aj šiitske milície bojujúce v Iraku. Veliteľ iránskych revolučných gárd, ktoré v Sýrii bojujú, poďakoval "tisícom mučeníkov" padlých v boji proti IS.

„Môžeme povedať, že to zlo je odstránené alebo značne oslabené. Samozrejme, že jeho zvyšky existujú, ale podstata a korene sú zničené,“ povedal Rúhání o IS.

Generálmajor Kaša Solejmání z elitných islamských revolučných gárd porážku IS potvrdil v odkaze určenom duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu. Za bojov v Sýrii a Iraku padlo podľa agentúry Reuters cez 1 000 gardistov.

Konflikt s IS vstúpil do novej fázy cez víkend, keď sýrske vládne jednotky sa spojencami vstúpili do Búkamálu na sýrsko-irackej hranici. Bolo to posledné významnejšie mesto v rukách IS. Iránske médiá priniesli fotografie zachytávajúce Solejmáního práve v tomto meste.

Pohľad na oslobodený Búkamál.

Armády v Sýrii a Iraku očakávajú, že členovia IS prejdú na partizánsky spôsob boja, budú využívať spiace bunky a organizovať bombové útoky.

Rúhání vo svojom prejave obvinil USA a Izrael z podpory IS. Irán pôvodne zapojenie svojich gárd do bojov popieral. Solejmání ale teraz priznal, že sa Iránu podarilo zorganizovať mnohonárodnostný front proti IS, ktorá sa na porážke podieľala. Ďakoval „tisícom mučeníkov a ranených z Iránu, Iraku, Sýrie, Afganistane a Pakistane“. Vyzdvihol úlohu libanonského Hizballáhu, ktorý podľa neho zohral rozhodujúcu úlohu v Sýrii.

Rúhání zamieri do Ruska, kde sa v stredu na rokovaní o Sýrii stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a tiež s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom. V pondelok tam

Putin hovoril so sýrskym prezidentom Assadom a povedal, že boj proti terorizmus v Sýrii speje ku koncu.