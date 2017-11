Zeman sa stretol s Putinom, ktorý si cení politickú múdrosť českej hlavy štátu

Český prezident Miloš Zeman sa v čiernomorskom letovisku Soči stretol so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

Rokovania, ktorými sa začína oficiálny program päťdňovej Zemanovej štátnej návštevy v Rusku, sa konajú v Putinovej rezidencii Bočarov Ručej, ktorá je v poslednom čase častým miestom vrcholných schôdzok ruského prezidenta. Zeman v septembri označil umiestnenie schôdzky do Soči za „svojím spôsobom vyznamenanie“.

Putin pri privítaní českého hosťa ocenil Zemanov podiel na tom, že napriek existujúcim problémom sa spolupráca oboch krajín prehlbuje, najmä v ekonomike.

Povedal, že chce so Zemanom diskutovať aj o kultúrnej výmene a o rastúcom záujme o výučbu ruštiny v Česku. Putin je spokojný tiež s výmenou divadelných súborov.

Zeman vyslovil poľutovanie nad tým, že „z technických, nie ideologických“ dôvodov nebolo možné priviezť lebku sv. Ludmily, ktorú uctieva aj ruské pravoslávie.

Budú rokovať o hospodárskej spolupráci

S Putinom chce Zeman hovoriť najmä o bilaterálnych vzťahoch s dôrazom na hospodársku spoluprácu. Český prezident patrí v Európskej únii k najhlasnejším kritikom protiruských sankcií, vyhlásených v roku 2014 po ruskej anexii ukrajinského Krymu.

Sankcie spolu s poklesom cien energetických surovín negatívne ovplyvnili ruský hospodársky rast, krajiny sa ale z ich dôsledkov začína zotavovať.

V nedávnom rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru TASS Zeman upozornil na problémy komplikujúce česko-ruskú hospodársku spoluprácu. Ide podľa neho napríklad o povinnú lokalizáciu výroby českých firiem v Rusku. Zvýšiť by sa podľa prezidenta mohli tiež investície českých firiem na ruskom trhu.

Problémy zahraničnej politiky nemajú byť pri rokovaní prioritou, povedal prezident českým novinárom. Hovoriť chce však s Putinom o boji s medzinárodným terorizmom, ktorému Zeman venoval značnú časť svojho prejavu na tohtoročnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Vylúčená nie je ani debata o zvažovanom vyslaní mierových síl OSN na východ Ukrajiny.

Peskov: Putin si váži Zemanovu autoritu

Ruský prezident Vladimir Putin si veľmi cení politickú múdrosť a autoritu Miloša Zemana aj záujem, ktorý má český prezident o rozvoj česko-ruských vzťahov. Novinárom to v Soči povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov ešte pred začatím stretnutia Putina sa Zemanom. „Taký záujem je dnes na európskom kontinente úprimne povedané pôsobivý,“ konštatoval hovorca.

Peskov poukázal na veľkú skupinu podnikateľov, ktorá Zemana na ceste do Ruska sprevádza. Na rokovania s ruskými partnermi, ktoré sa uskutočnia v Moskve a Jekaterinburgu, do Ruska prišlo vyše 120 zástupcov českých firiem. „Keby nemali záujem o rozvoj spolupráce, tak by určite neprišli,“ poznamenal Peskov.