Harírí je späť vo vlasti, prvé kroky smerovali k hrobu otca

Odstupujúci libanonský premiér Saad Harírí sa po viac ako dvoch týždňoch vrátil domov. Politik do Libanonu priletel v utorok v noci z Cypru, kde sa stretol s prezidentom Nikosom Anastasiadisom.

Po príchode do krajiny sa išiel pomodliť k hrobu svojho otca, bývalého premiéra Rafíka Harírího, ktorý zahynul pri bombovom atentáte v roku 2005, a následne sa vrátil do svojho domu v centre Bejrútu. Ako informuje agentúra AP, Harírí sa v stredu zrejme zúčastní na oslavách Dňa nezávislosti v hlavom meste, po ktorých by sa mal stretnúť s prezidentom Michelom Aúnom.

Saad Harírí po prílete do Libanonu. Autor: SITA/AP, Hussein Malla

Harírí 4. novembra oznámil, že odstupuje z postu libanonského premiéra, čím šokoval celú krajinu. Ešte viac ako samotnú rezignáciu však Libanončania riešia to, ako k nej došlo. Harírí ju totiž oznámil na diaľku zo Saudskej Arábie a málokto v Libanone verí, že to urobil dobrovoľne.

Podľa prezidenta Aúna bola Harírího rezignácia vynútená zo strany Rijádu a je preto neplatná. Uznať ju plánuje vtedy, ak mu ju premiér osobne doručí. Harírí sa po oznámení rezignácie zdržiaval v Saudskej Arábii, odkiaľ cez víkend vycestoval do Paríža, kde sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom. Predtým, než sa vrátil do Libanonu, sa zastavil ešte v Egypte a na spomínanom Cypre.