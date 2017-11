Medzinárodný trestný tribunál vydá rozsudok v prípade Ratka Mladiča

Sedemdesiatpäťročný Mladič čelí 11 obvineniam zahŕňajúcim najhoršie zločiny v Európe od druhej svetovej vojny vrátane obliehania Sarajeva a genocídy v Srebrenici. V prípade, že ho tribunál pozostávajúci z troch sudcov uzná vinným, okamžite oznámi aj jeho trest. Prokurátori pre bývalého generála žiadajú doživotie, jeho právnici chcú zase úplné oslobodenie od všetkých obvinení.

Mladiča zatkli v Srbsku v máji 2011 po viac než desiatich rokoch na úteku. Mladič bol hlavným veliteľom ozbrojených síl bosnianskych Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 1996 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosnianskych Srbov. Mladič sa však skrýval až do 26. mája 2011, keď ho zadržali a previezli do väznice v Haagu. Súdny proces s ním sa konal od mája 2012 do decembra 2016.

Stredajšie vyhlásenie rozsudku uzavrie posledný proces tribunálu ICTY, ktorý vznikol ešte v roku 1993.